Marsala, scattano i controlli ai monopattini. In arrivo altri 11 vigili

Il comune di Marsala rafforza i controlli nel Centro Storico, mentre la giunta Patti approva l’assunzione di undici agenti a tempo determinato per far fronte all’aumento dei turisti nei prossimi mesi estivi

A Marsala è scattata la stretta sui monopattini e sulle biciclette che sfrecciano in centro storico, all’interno della Zona a Traffico Limitato. I vigili urbani, presidiano Piazza della Repubblica, Porta Mazara e Piazza Mameli, hanno intensificato i controlli, arrivando a sequestrare diversi mezzi a due ruote.

Questa mattina, intorno alle 10, a Porta Mazara, due agenti hanno intimato l’alt a un giovane che procedeva ad alta velocità tra i pedoni. Il ragazzo, però, ha schivato il blocco ed è fuggito verso piazza Matteotti, svoltando in via Giulio Anca Omodei. Episodi come questo si ripetono quotidianamente, ma grazie alla nuova normativa che impone l’obbligo di targa, il fenomeno sembra già in calo.

Aumenta, invece, il numero di cittadini che scendono dai mezzi e li portano a mano, segno che la cultura delle regole sta lentamente attecchendo. I divieti, del resto, sono sempre stati ben visibili, ma fino a ora erano stati sistematicamente ignorati.

Proprio per potenziare questi servizi di controllo, la Giunta comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti ha approvato l’assunzione di 11 agenti di Polizia Municipale a tempo determinato per la stagione estiva. La decisione, già inserita nella programmazione del PIAO e finanziata con i proventi delle sanzioni, mira a sopperire alla cronica carenza di organico aggravata dai recenti pensionamenti. Gli agenti, che saranno in servizio per quattro mesi, verranno selezionati dalla graduatoria del concorso pubblico del dicembre 2025. L’obiettivo è garantire un presidio più capillare durante i mesi di maggiore afflusso turistico, quando le esigenze di vigilanza aumentano considerevolmente.

Con l’arrivo degli undici stagionali, Marsala si prepara ad affrontare l’estate con un occhio di riguardo alla sicurezza stradale e al rispetto delle norme, sia nelle zone balneari che nel cuore del centro storico, dove i controlli promettono di diventare ancora più serrati.

Alberto Di Paola

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