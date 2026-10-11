Marsala, sarebbero stati catturati i presunti autori dei furti

Blitz in via Salemi: la polizia circonda alcuni presunti componenti della banda che ha terrorrizzato gli abitanti del versante sud. Due persone accompagnate in commissariato e altre tre ancora all’interno di un edificio. Folla radunata e notizie frammentarie.

Via Salemi, a Marsala, è bloccata. La polizia è al lavoro da dalle ore 19.00 di questa sera {domenica 11 ottobre), in un edificio nei pressi dininacricegditacdi tabacchi ed una pasticceria, dove si troverebbero alcuni presunti componenti della banda di ladri che nelle ultime settimane ha creato allarme nella zona sud della città.

Secondo le prime informazioni che arrivano dal posto attraverso i social, un uomo e una donna sono già stati accompagnati in commissariato. Altre tre persone sarebbero ancora all’interno della struttura e gli agenti starebbero provando a convincerle a uscire.

È il quadro che emerge da notizie parziali, raccolte mentre l’operazione è ancora in corso. Centinaia di persone si sono radunate davanti allcedificio. Molti dei presenti collegano i soggetti coinvolti ai furti segnalati sul versante sud di Marsala, ma il legame con quanto accade in via Salemi non ha al momento alcuna conferma.

La situazione è tesa. Via Salemi risulta praticamente bloccata dalla folla e dalla presenza delle forze dell’ordine. Si teme che qualcuno possa tentare di aggredire le persone all’interno della struttura. Le informazioni che circolano sui social e su una testata online sono discordanti, mentre non arrivano conferme da fonti ufficiali. Per questo le foto che rimbalzano su Facebook non vengono pubblicate.

L’unico punto su cui le versioni coincidono riguarda l’orario: intorno alle 19 la polizia è intervenuta nell’edificio. Da lì in poi il racconto si fa incerto. Non è confermato se le persone fermate o quelle ancora dentro l’edificio siano coinvolte nei furti segnalati nella zona sud. L’operazione prosegue e il quadro resta frammentario. Seguiranno aggiornamenti.

Alberto Di Paola

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