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Marsala, sarà chiusa la Galleria San Filippo e Giacomo da lunedì a mercoledì prossimo

Redazione19 Agosto 2026 15:21

Traffico limitato la prossima settimana sulla bretella Autostradale Marsala-Birgi per lavori antincendio nella galleria di San Filippo e Giacomo.

 

 

 

 

 

Da lunedì prossimo e fino a mercoledì 26 agosto, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto la temporanea chiusura al traffico veicolare della Galleria “San Filippo e Giacomo”, lungo lo Scorrimento Veloce Marsala- Aeroporto V. Florio. Il tratto compreso tra lo svincolo posto all’altezza della stazione di servizio “CocciGrill” e lo svincolo di contrada Bosco sarà interdetto alla circolazione dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

La momentanea chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori previsti dalla normativa antincendio.

La chiusura della suddetta Galleria comporta:

 l’uscita obbligatoria presso lo svincolo della stazione di servizio “CocciGrill”, immediatamente antecedente alla Galleria “San Filippo e Giacomo”, per i veicoli provenienti da Marsala e diretti verso l’Aeroporto. I veicoli dovranno proseguire sulla strada comunale Fontanelle.

 l’obbligo di svolta a sinistra in direzione Marsala (Ospedale) per i veicoli che, provenienti dalla viabilità esterna, si immettono sullo Scorrimento Veloce attraverso lo svincolo della stazione di servizio “CocciGrill”.

 l’uscita obbligatoria presso lo svincolo di contrada Bosco, immediatamente antecedente alla Galleria “San Filippo e Giacomo”, per i veicoli provenienti dall’Aeroporto e diretti verso Marsala. I veicoli dovranno immettersi sulla S.S. 115 Marsala–Trapani, in contrada Bosco.

 l’obbligo di proseguire in direzione Aeroporto per i veicoli che, provenienti dalla S.S. 115 Marsala–Trapani in contrada Bosco, si immettono sullo Scorrimento Veloce attraverso il relativo svincolo.

La collocazione della relativa segnaletica stradale è a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori.

Alberto Di Paola

 

 

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