Marsala, sarà chiusa la Galleria San Filippo e Giacomo da lunedì a mercoledì prossimo

Traffico limitato la prossima settimana sulla bretella Autostradale Marsala-Birgi per lavori antincendio nella galleria di San Filippo e Giacomo.

Da lunedì prossimo e fino a mercoledì 26 agosto, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto la temporanea chiusura al traffico veicolare della Galleria “San Filippo e Giacomo”, lungo lo Scorrimento Veloce Marsala- Aeroporto V. Florio. Il tratto compreso tra lo svincolo posto all’altezza della stazione di servizio “CocciGrill” e lo svincolo di contrada Bosco sarà interdetto alla circolazione dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

La momentanea chiusura è necessaria per consentire l’esecuzione di lavori previsti dalla normativa antincendio.

La chiusura della suddetta Galleria comporta:

– l’uscita obbligatoria presso lo svincolo della stazione di servizio “CocciGrill”, immediatamente antecedente alla Galleria “San Filippo e Giacomo”, per i veicoli provenienti da Marsala e diretti verso l’Aeroporto. I veicoli dovranno proseguire sulla strada comunale Fontanelle.

– l’obbligo di svolta a sinistra in direzione Marsala (Ospedale) per i veicoli che, provenienti dalla viabilità esterna, si immettono sullo Scorrimento Veloce attraverso lo svincolo della stazione di servizio “CocciGrill”.

– l’uscita obbligatoria presso lo svincolo di contrada Bosco, immediatamente antecedente alla Galleria “San Filippo e Giacomo”, per i veicoli provenienti dall’Aeroporto e diretti verso Marsala. I veicoli dovranno immettersi sulla S.S. 115 Marsala–Trapani, in contrada Bosco.

– l’obbligo di proseguire in direzione Aeroporto per i veicoli che, provenienti dalla S.S. 115 Marsala–Trapani in contrada Bosco, si immettono sullo Scorrimento Veloce attraverso il relativo svincolo.

La collocazione della relativa segnaletica stradale è a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori.

Alberto Di Paola

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