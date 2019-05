Marsala, sabato un “Concerto per Marisa”, in ricordo di Maria Luisa Famà

Un concerto di chitarra classica, eseguito dal M° Daniele Palmeri, sarà dedicato in ricordo di Maria Luisa Famà, prematuramente scomparsa il 10 maggio dello scorso anno. L’iniziativa, che è del Museo archeologico regionale Lilibeo in collaborazione con l’Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala, si terrà sabato 18 maggio, alle ore 18.00,



Archeologa fenicio-punica, riconosciuta e apprezzata dalla comunità scientifica internazionale per le numerose pubblicazioni e la direzione di scavi archeologici in particolare a Mozia, ha diretto per undici anni il Museo Pepoli di Trapani e ha concluso la sua attività lavorativa dirigendo il Servizio Parco Archeologico di Marsala e il Museo Lilibeo dal 2010 al 2015.

Le si ascrive il merito di avere avviato e aperto al pubblico il Parco archeologico e di avere reso il Museo un luogo di cultura aperto al territorio attraverso numerose iniziative di valorizzazione, in particolare rivolte alle Scuole, riuscendo ad ampliare la fruizione ad un pubblico sempre più vasto.

Il M° Daniele Palmeri, docente presso l’Istituto Comprensivo a indirizzo musicale “Sturzo-Asta” di Marsala, eseguirà musiche di F. Schubert (Serenade, arr. Mertz), F. Tarrega (Capriccio Arabo, Recuerdos de la Alhambra) e I. Albéniz (Suite Española, op. 47: Granada, Sevillae e Cuba).

L’iniziativa è aperta a tutti con ingresso gratuito.