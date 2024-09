Marsala, ritorna la Grande Musica al Teatro Sollima con l’Associazione Beethoven

Sabato 21 settembre, alle Cantine Alagna, la conferenza stampa presenterà la seconda parte della Stagione Concertistica 2024. Artisti di fama nazionale e internazionale in cartellone, con un invito aperto anche alla cittadinanza per un dialogo sulla programmazione futura.

Ritorna la Grande Musica al Teatro Sollima di Marsala, l’Associazione Beethoven si prepara a dare il via alla seconda parte della sua Stagione Concertistica 2024, un evento che porta in scena artisti di fama nazionale e internazionale. Questa nuova serie di concerti, in programma dal 13 ottobre al 15 dicembre, sarà presentata con una conferenza stampa sabato 21 settembre alle ore 10 presso le Cantine Alagna (Via Salemi, Contrada Amabilina n.752, Marsala). Non solo la stampa è invitata a partecipare, ma anche la cittadinanza, come sottolinea il Maestro Giuseppe Lo Cicero, presidente dell’Associazione Beethoven: “l’invito è aperto a tutti, perché crediamo che questo evento debba coinvolgere la comunità. Il confronto con il pubblico è per noi fondamentale: dalle loro osservazioni possiamo trarre spunti preziosi per programmare al meglio la stagione concertistica del 2025, garantendo che l’offerta artistica sia sempre apprezzata”. Lo Cicero tiene a sottolineare quanto impegno e sacrifici siano necessari per mantenere viva questa iniziativa culturale: “La nostra attività è sostenuta quasi interamente dagli sforzi dei soci, e da pochi contributi, che spesso non riescono a coprire i costi. Ma la nostra dedizione alla cultura e alla musica ci spinge ad andare avanti, anche di fronte alle difficoltà economiche”.

Dopo il grande successo della prima parte della stagione, che ha visto otto spettacoli di qualità al Teatro Comunale di Marsala tra l’8 febbraio e il 12 maggio, l’Associazione Beethoven è pronta a proporre altri sette eventi. Tutti gli spettacoli si terranno di domenica, alle ore 18:00, nella suggestiva cornice del Sollima. Quello che è certo è che sul palco saliranno alcuni tra i migliori artisti di fama nazionale e internazionale, motivo in più per partecipare alla conferenza stampa di presentazione.

Il Maestro Giuseppe Lo Cicero, recentemente insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, spiega l’importanza della diffusione della cultura musicale: “Abbiamo sempre cercato di portare a Marsala artisti di grande valore, affinché le loro esibizioni possano arricchire il tessuto culturale della nostra comunità. La musica è un mezzo insostituibile per promuovere la crescita civile e spirituale di una società. Credo fermamente che la città di Marsala e i suoi abitanti, così come chi vive nei comuni limitrofi, debbano avere l’opportunità di assistere a spettacoli di alta qualità, senza dover affrontare i disagi logistici che comporta la distanza dai grandi teatri italiani”. Lo Cicero rivolge un pensiero particolare ai giovani, incoraggiandoli ad avvicinarsi alla musica come strumento per superare i problemi sociali: “Vorrei invitare i giovani, molti dei quali sfogano i propri disagi con atti di vandalismo, bullismo, violenza, o ricorrendo ad alcool e droga, a scoprire il potere della musica. Suonare uno strumento, cantare o semplicemente ascoltare può essere un’alternativa costruttiva, un modo per esprimere e superare il proprio malessere in modo positivo e creativo. La cultura è come una goccia d’acqua: sembra insignificante, ma col tempo può perforare anche la roccia più dura”.

Questo appuntamento si preannuncia dunque non solo come un momento di grande musica, ma anche come un’occasione per riflettere sul valore della cultura e dell’arte come strumenti di crescita collettiva, un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente e a sostenere iniziative che contribuiscono a rendere Marsala un polo culturale di rilevanza. La stagione concertistica inoltre rappresenta un importante volano per il turismo, stimolando l’afflusso di visitatori attratti dagli eventi musicali, ma che colgono l’occasione per “gustare” le ricchezze paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche. Artisti e accompagnatori della rassegna, nonché gran parte del pubblico che viene da altre Città, hanno l’opportunità di esplorare musei, siti storici e archeologici, chiese e monumenti, oltre a degustare vini e prodotti tipici locali. C’è anche chi sceglie di trascorrere l’intera domenica a Marsala, visitando locali e ristoranti e, in alcuni casi, pernottando nel centro storico.

