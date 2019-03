Marsala, restaurato l’antico Mulino d’Infersa dalla famiglia D’Ali Staiti

Sono ritornate a girare al vento le pale del “Mulino d’Infersa” di Marsala. Nella suggestiva Laguna dello Stagnone, dove le saline fanno parte di un quotidiano spettacolo naturale, l’icona dell’archeologia industriale del territorio è stata rimessa in funzione dalla famiglia D’Ali Staiti. Come hanno illustrato Giacomo D’Alì e Adele Occhipinti, questo è il risultato di abili maestranze del territorio, impegnate in circa due anni di manutenzione straordinaria del mulino.

Apprezzamenti sono stati rivolti dall’Amministrazione Comunale di Marsala per il recupero dell’antico Mulino a vento delle Saline di Ettore d’Infersa, che impreziosisce la Riserva quale importante veicolo di promozione turistica dell’intero territorio marsalese.

Il Mulino così restaurato, ospita anche la mostra “Ceramitica” curata da Nicola Mirenda di Santo Stefano di Camastra. L’esposizione di ceramiche, figure della mitologia greca realizzate con forno a legna, si potrà visitare tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 16, fino a Giugno.