Marsala, quasi 5 milioni di euro per la pubblica illuminazione

Giungono altre risorse economiche dai fondi PO FESR 2014/2020, stavolta destinati alla pubblica illuminazione di Marsala

Con proprio decreto, la Regione Siciliana ha comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dall’Amministrazione comunale per un investimento complessivo di 5 milioni, quasi interamente coperto con fondi comunitari. Sono quasi 4 milioni e 200 mila euro le risorse assegnate a Marsala, mentre la restante parte sarà compartecipata dal Comune.

Il progetto era stato presentato circa un anno fa alla Regione, per il bando “Energia sostenibile e Qualità della Vita”. L’intervento consentirà di collocare 5000 nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED – sostituendone altrettanti delle vecchie tipologie SAP, Ioduri Metallici e Vapori di Mercurio – negli assi stradali principali (vie Trapani, Mazara e Salemi), ma anche sulla via Dante Alighieri e nelle strade di accesso al centro urbano. Interessata agli interventi è anche l’illuminazione nell’immediata periferia (via Pupo, via Trieste, via Tunisi, lungomare Spagnola…), in alcune contrade e nei Quartieri popolari.

Verranno anche dismessi circa 180 quadri elettrici presenti nel territorio, rimuovendo e sostituendo altresì i pali di sostegno deteriorati. Il progetto, che permetterà di sfruttare la massima intensità luminosa nelle prime e nelle ultime ore di accensione dell’impianto, prevede anche la collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Ammesso in graduatoria anche il secondo progetto (altri 5 milioni di euro) per il quale occorrerà attendere la copertura finanziaria. Si tratta di un altro intervento volto a sostituire ulteriori 5000 corpi illuminanti e circa 140 quadri elettrici. Nel progetto, anche il relamping a tecnologia LED relamping a tecnologia LED per le lanterne artistiche del centro storico e la collocazione di altre colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In pratica, l’investimento complessivo di 10 milioni di euro messo a punto dall’Amministrazione Di Girolamo raggiungerà l’obiettivo prioritario di rendere funzionale ben oltre la metà degli attuali 18 mila corpi illuminanti: tanti, infatti, sono quelli presenti lungo la rete della pubblica illuminazione distribuita sull’intero territorio comunale.