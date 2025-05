Marsala premia i giovani del concorso “Il Bersagliere: baluardo di pace e libertà”

Evento culturale inserito nel programma del 72° Raduno Nazionale, in calendario dall’8 all’11 maggio, promosso dal Comune di Marsala e dall’Associazione Bersaglieri

Sabato 10 maggio alle ore 10.30, il Complesso Monumentale San Pietro di Marsala ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso di idee “Il Bersagliere: baluardo dei valori di civiltà a tutela della pace e della libertà”, evento culturale inserito nel programma del 72° Raduno Nazionale, in calendario dall’8 all’11 maggio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Marsala e dall’Associazione Bersaglieri, è stata fortemente voluta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Marchese e dal Presidente del Comitato Organizzatore del 72° Raduno, Lorenzo Violante. Il concorso ha coinvolto con successo le scuole marsalesi in un percorso creativo ispirato ai valori fondanti del Corpo dei Bersaglieri. “Questo concorso è un ponte tra generazioni – ha spiegato l’Assessore Marchese -, che avvicina i giovani ai valori costituzionali attraverso l’esempio del Bersagliere. Gli studenti hanno risposto con entusiasmo al concorso di idee, producendo saggi, opere grafiche e multimediali sul ruolo attuale dei Bersaglieri, sulla storia dell’Unità di Italia e sul significato di sentimento patriottico”

Sei i lavori premiati, per coerenza tematica, originalità ed efficacia, tre per ciascuna categoria: infanzia/primaria e secondaria. I vincitori riceveranno una pergamena commemorativa e buoni spesa per materiale scolastico del valore di 200 euro per i primi classificati, 120 per i secondi e 60 per i terzi. “I ragazzi hanno scoperto quanto siano importanti valori come l’aiuto reciproco, il rispetto e il senso di comunità – ha aggiunto il Presidente Violante -. Il concorso di idee sulla figura del Bersagliere ha offerto loro un esempio concreto di dedizione e partecipazione attiva alla vita collettiva. Non solo storia, ma un messaggio attuale che invita a sentirsi parte di qualcosa di più grande. Un’esperienza che li aiuta a crescere come cittadini consapevoli e attenti agli altri”.

L’evento, aperto al pubblico, rientra nel ricco programma del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che trasforma Marsala in un vivace crocevia di storia, cultura e sapori. Tra cerimonie, fanfare in parata, spettacoli, eventi sportivi e attività per tutte le età, sarà possibile immergersi nell’anima autentica del territorio: gustare lo street food locale, i manicaretti della tradizione siciliana, i vini autoctoni e gli iconici Marsala DOC. Un’occasione per condividere emozioni, riflettere su valori universali come la libertà e la comunità, e riscoprire, in ogni senso, il legame tra passato e presente.

Un ponte tra generazioni, dove la gioia dell’incontro si intreccia al piacere della scoperta, e l’identità italiana si racconta attraverso musica, memoria… e buona tavola!

Alberto Di Paola

