Marsala, postino con lo scooter travolge pedone

Grave incidente stradale, intorno alle ore 17 di oggi sulla Via Mazara, e precisamente sul primo tratto della statale 115. Qui, per cause che sono ancora in corso di accertamento un postino in servizio con lo scooter delle Poste ha travolto un pedone che stava attraversando. L’impatto si è verificato subito dopo l’incrocio con Vicolo Carnaro, nei pressi della rivendita di tabacchi.

Entrambi sono finiti rovinosamente a terra ed hanno dovuto attendere l’arrivo di due autoambulanze del servizio 118 per il trasporto in ospedale. Per il momento non si conosce l’identità dei due uomini tranne al fatto che uno è impiegato delle Poste e l’altro sarebbe un carabiniere in pensione che abita nella zona. Dati appresi sul posto, da fonti non ufficiali. I due uomini sono rimasti seriamente feriti, ed in particolare le condizioni del postino sarebbero apparse più gravi all’arrivo dei soccorritori. Quest’ultimo a seguito dell’impatto sull’asfalto avrebbe riportato un trauma cranico-facciale.

Sul posto si sono portati i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi di rito. Per circa un’ora il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico veicolare. I vigili hanno, infatti, defluire le auto in transito sulla strada parallela, la via Tunisi in entrambe le direzioni di marcia