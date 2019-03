Marsala ospita la prima tappa dell’evento Rugby nei Parchi 2019

La Città di Marsala, sabato 23 marzo 2019, ha il privilegio di ospitare la prima tappa dell’evento Rugby nei Parchi che si svolge in cinque tappe itineranti: Parma, Ancona, Milano, Padova e Genova. La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, vuole promuovere negli spazi verdi cittadini la diffusione del Rugby e dei suoi valori educativi. Rugby nei Parchi si svolgerà al Parco della Salinella ed é aperto dalle ore 15 alle 18 a tutti i bambini/e dai 5 ai 12 anni, accompagnati da mamma o papà. L’evento è organizzato da Rugby nei Parchi e l’Università Cattolica di Milano che vede coinvolti come responsabili della tappa siciliana l’associazione scuola rugby i fenici con il patrocinio del Comune di Marsala. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà giorno 21 marzo 2019 alle ore 17 presso il complesso monumentale san pietro a marsala.

Le buone pratiche, la vita all’aria aperta e il verde cittadino sono il territorio naturale in cui nasce e si sviluppa RUGBY nei PARCHI. Dopo otto anni l’obiettivo principale si conferma nel promuovere lo sport diffuso, destrutturato e accessibile negli spazi verdi cittadini, lavorando sia sull’inclusione e l’integrazione sociale che sulla diffusione del rugby e dei suoi valori. Uno degli obbiettivi che si pone RnP è aiutare i club e le istituzioni locali a replicare questa ‘buona pratica’ in altri parchi cittadini italiani.

La manifestazione, nata nel 2012, da un incontro con l’ Assessorato al Benessere, Qualità della Vita, Sport e Tempo libero del Comune di Milano, è cresciuta sia nella modalità che nell’estensione geografica, coinvolgendo nelle varie edizioni più di 18.500 bambini con le loro famiglie.

I parchi, sedi dell’evento, si trasformeranno per un giorno in luogo di condivisione e di attività sportiva all’aria aperta, un evento completamente gratuito per tutti i bambini/e dai 5 ai 12 anni. Un grande spazio nel verde cittadino, diviso in aree, a disposizione di bambini e famiglie. Un’area a disposizione dei neofiti che attraverso un percorso ludico-motorio provano questo fantastico sport sotto la guida di istruttori qualificati e, accanto, un’area dedicata al Trofeo Rugby nei Parchi, a cui prenderanno parte i giovanissimi atleti under 12. delle squadre locali. Ed infine uno spazio dedicato a progetti di responsabilità sociale coerenti con il target famiglia.

Al termine delle attività si svolgerà il terzo tempo, un momento di grande condivisione dove tutti i bambini faranno merenda insieme.