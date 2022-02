Marsala, Open day al Liceo “Pascasino”

Open day al Liceo “Pascasino” di Marsala, aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico

Per illustrare i progetti, la metodologia didattica, i percorsi di studio, il Liceo “Pascasino” di Marsala ha avviato gli open day per studenti e famiglie delle scuole medie. Vista l’emergenza sanitaria, in via precauzionale, le visite di orientamento si svolgono su appuntamento, e in misura contingentata nell’assoluta sicurezza di quanti vorranno visitare le sedi di Via Vaccari e di Via G. Falcone. E’ possibile prenotare il colloquio, per le fasce orarie 11-13 e 15.30-18.30 dal lunedì al venerdì, per la giornata di sabato solo nella fascia pomeridiana. Per info e prenotazioni i numeri da contattare sono: 320 7035450 – 333 461 9901.

Un percorso di studi, quello del Liceo “Pascasino”, che in ogni indirizzo punta all’innovazione didattica, internazionalizzazione e inclusione.

Il tutto per portare avanti l’idea che ogni individuo abbia diritto di accesso a percorsi formativi che gli consentano di crescere in maniera integrale e, al contempo, di acquisire una consapevolezza adeguata del sé al fine di poter essere determinante nei processi di transizione digitale ed ecologica in vista del futuro.

Il Liceo “Pascasino” ha sempre visto nella creatività il mezzo e l’obiettivo di ogni progetto didattico volto a valorizzare le diversità che caratterizzano gli studenti e le studentesse ed è puntando su questa, sulla realizzazione di ambienti di apprendimento stimolanti e su progetti dal respiro nazionale e internazionale che si mettono in campo azioni che mirano al consolidamento delle competenze linguistiche nella lingua madre e in quelle straniere.

Un percorso di internazionalizzazione e di sviluppo di competenze trasversali che si compie attraverso i numerosi progetti attivi in tutti gli indirizzi di studio: Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Quadriennale.​ ​