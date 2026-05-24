Marsala, Non studi, non lavori? Pensiamo noi alla tua formazione

Candidatura entro 9 giugno 2026 al progetto gratuito per 35 giovani 18-35 residenti a Marsala con diploma. Il corso di formazione pratica in accompagnamento turistico e naturalistico, di 900 ore tra giugno e dicembre 2026, si articola tra eventi, storytelling digitale, droni, street art, teatro e laboratori. Sono previsti rimborsi e attestato finale per i partecipanti

Non studi, non lavori, non segui corsi? Allora sei uno dei giovani NEET che la Cooperativa Sociale “Liberi d’Intrecciare” sta cercando. E abbiamo un’offerta per te: un progetto avvincente, gratuito, dove imparerai tante cose socializzando e divertendoti. Si chiama “Percorsi di accompagnamento e formazione per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale di Marsala”. Nome lungo, idea semplice: 35 posti per ragazzi dai 18 ai 35 anni, residenti in città, con un diploma. In palio 900 ore di attività tra giugno e dicembre 2026, con rimborsi e indennità.

L’iniziativa, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Liberi d’Intrecciare”, dal “Consorzio Umana Solidarietà s.c.s.” e dal “Centro Studio Cesta” in progettazione con il Comune di Marsala. L’intervento mira a favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani NEET, attraverso attività di formazione, laboratori, tirocinio e sperimentazione professionale nel settore dei servizi turistico-culturali e della valorizzazione del patrimonio territoriale.

Cosa farai? Sperimenterai il lavoro di domani senza annoiarti sui banchi di scuola. Diventerai accompagnatore turistico o naturalistico, tecnico di eventi, storyteller digitale. Imparerai con laboratori di street art, fotografia con droni, teatro, danza, narrazione delle tradizioni locali. Il tutto dentro un “Cantiere Impresa”: lavori in squadra, impari facendo, ti diverti, socializzi e conosci tanta gente.

Perché ti conviene? Perché è gratis e non butti via il tuo tempo. Sali a bordo, e insieme allargheremo i tuoi orizzonti lavorativi. Riceverai una formazione su misura, un attestato di frequenza e competenze vere. E con quel certificato, trovare lavoro sarà molto più facile nel settore dei servizi turistico-culturali o per l’avvio di iniziative imprenditoriali.

Sbocchi occupazionali? Questi gli ambiti professionali di riferimento:

accompagnatore turistico;

accompagnatore naturalistico;

tecnico organizzatore di fiere, convegni ed eventi;

tecnico della promozione e comunicazione turistica digitale;

altri profili affini.

Come candidarti? Hai tempo fino al 9 giugno 2026 (ore 23:59). Porta la domanda a mano in Contrada Bosco n.303 (orario 9-18), o inviala via PEC a liberidintrecciarecooperativasociale@pec.it. Serve curriculum, documento e modulo di richiesta. Valutiamo titoli, motivazione e situazione economica (con attenzione alle fragilità). I primi 35 entrano. Gli altri? In graduatoria per scorrimento.

Non è il solito corso: l’idea chiave è quella di “imparare lavorando”, attraverso la costituzione di una “impresa didattica”, una realtà formativa e operativa che offrirà servizi reali al territorio e, progressivamente, evolverà in un’impresa sociale autonoma. In questo modo, i giovani coinvolti non saranno semplici destinatari, ma veri protagonisti dei processi decisionali, organizzativi e produttivi, sperimentando un modello di cittadinanza attiva e lavoro cooperativo.

Non restare fermo. Il futuro non aspetta. Noi ti tendiamo una mano. Tu afferrala.

Info: entra nel sito della Cooperativa Liberi d’intrecciare e scarica: Avviso di selezione pubblica e Modello di domanda dalla pagina https://liberidintrecciare.it/2026/05/12/bando-pubblico-selezione-n-35-beneficiari-giovani-neet/

Alberto Di Paola

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