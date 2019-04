Marsala, musica rinascimentale, barocca e classica, nel concerto del Duo Lilybeum

Musica rinascimentale, barocca e classica, nel secondo appuntamento della XIX Stagione Concertistica promossa dall’Associazione Culturale “Ludwig Van Beethoven”. Al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, lo scorso 31 marzo, protagonista della serata è stato il Lilybeum Duo. I due giovani musicisti marsalesi, Gabriele Di Pietra e Carlo Barbera, entrambi diplomati presso il Conservatorio di Trapani, si sono affermati come Maestri del Rinascimento, del Barocco e del Classicismo.

I due esecutori, già noti al pubblico per via delle numerose esibizioni che hanno rivelato una nuova concezione della musica anticai, hanno deliziato il pubblico presente perlustrando un repertorio musicale che ha percorso il secondo millennio. Gabriele Di Pietra e Carlo Barbera sono stati cosí abili da adattare i brani preselezionati sia per gli strumenti più antichi quali la tiorba, l’arciliuto e la chitarra barocca, sia per la chitarra classica.

La categoria di appartenenza di questi strumenti è quella “a pizzico”, in cui le dita dei musicisti producono il suono pizzicandone le corde. Con una strumentistica differente i due maestri sono riusciti nell’impresa di comunicare con una lingua comune: complessivamente sono state tre le suite che hanno richiamato l’antichità.

Un’esperienza concertistica alquanto significante, anche per i due giovani musicisti, poiché il Lilybeum Duo non si era mai esibito sul palco del Teatro Comunale “E. Sollima”; nonostante è ampiamente conosciuto.