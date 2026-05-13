Marsala in lutto per la morte di Luciano Crapisi, travolto da un tragico incidente in moto. Ne ha dato notizia la madre Antonella Pantaleo in uno straziante post su Facebook

Marsala e Trapani piangono Luciano Crapisi, 40 anni, morto nella notte a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle tre, in moto, nel territorio di Paceco. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Crapisi era dipendente dell’ASP di Trapani, dove svolgeva la professione di tecnico radiologo presso l’ospedale Sant’Antonio Abate. Figlio della nota odontoiatra ed ex docente d’Arte del Liceo Pascasino di Marsala, Antonella Pantaleo, viene ricordato da quanti lo conoscevano per il suo carattere solare, gioviale e affettuoso.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti amici e conoscenti. Straziante il messaggio pubblicato dalla madre sui social: “Questa notte il tuo meraviglioso sorriso e la tua voglia di vivere si sono spenti… Maledettissima moto”. Nelle ore successive si sono moltiplicati sui social i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia.

Alla madre Antonella, alla sorella Marianna e agli zii Piero e Vitalba giungano le più sentite condoglianze.

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