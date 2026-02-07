Marsala, Michele Gandolfo lascia Nicola Fici per Andrena Patti

Gandolfo abbandona il centrodestra. L’ex assessore di Massimo Grillo schiera il suo movimento civico con la candidata progressista.

Michele Gandolfo ha sciolto le riserve, sostiene Andreana Patti. La notizia, seppur prevedibile, sta suscitando non poche polemiche negli ambienti politici. Da ex sostenitore di Massimo Grillo e assessore nella prima giunta ora lascia il centrodestra e sostiene la candidata a sindaco Andreana Patti. Fino a ieri Gandolfo era sostenitore del candidato di centrodestra Nicola Fici. La sua decisione è stata comunicata oggi attraverso una dichiarazione formale.

Gandolfo motivava la sua scelta con la volontà di offrire alla città una proposta di governo solida. Nella dichiarazione ha affermato che il movimento civico da lui rappresentato ha deciso di aderire al progetto di Andreana Patti dopo un’attenta disamina della fase politica in atto.

Secondo Gandolfo, nelle ultime settimane gli interessi di Marsala non sono stati messi al centro del dibattito politico. Con l’avvicinarsi delle elezioni, pur non rinnegando il percorso fin qui compiuto, diventa necessario compiere una scelta coraggiosa. L’ha definita lontana dai personalismi e orientata esclusivamente al bene della comunità.

Il programma della candidata sindaca Andreana Patti, che si sta costruendo attraverso l’ascolto del territorio, è stato indicato da Gandolfo come il punto di convergenza naturale per il suo movimento. Il metodo di lavoro e il percorso di rinnovamento politico espressi dal progetto civico di Patti, sostenuto da forze progressiste, riformiste e moderate, costituirebbero la base di un Patto per la Città.

Alberto Di Paola

QUESTA LA DICHIARAZIONE DI MICHELE GANDOLFO

“MARSALA 7/2/2026

Dopo un’attenta disamina della fase politica in atto, il movimento civico da me rappresentato ha deciso di aderire al progetto di Andreana Patti.

La scelta nasce dalla volontà di offrire alla città una proposta di governo solida, fondata sulla competenza tecnica e su una visione strategica di lungo periodo. Nelle ultime settimane gli interessi di Marsala non sono stati messi al centro del dibattito politico e, con l’avvicinarsi delle elezioni, pur non rinnegando il percorso fin qui compiuto, diventa necessario compiere una scelta coraggiosa, lontana dai personalismi e orientata esclusivamente al bene della comunità.

Il programma della candidata sindaca Andreana Patti, che si sta costruendo attraverso l’ascolto del territorio, rappresenta un punto di convergenza naturale per il movimento da me coordinato. Il metodo di lavoro e il percorso di rinnovamento politico espressi dal progetto civico di Andreana Patti, sostenuto da forze progressiste, riformiste e moderate, costituiscono la base di un vero e proprio Patto per la Città, al quale intendiamo dare il nostro fattivo contributo.

Michele Gandolfo”

