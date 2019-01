Marsala, lunedì al Carmine il Convegno: “Con gli occhi dei bambini: Shoah dei bambini”

Proseguono a Marsala le iniziative promosse nell’ambito della celebrazioni per la “Giornata della Memoria”.

Lunedì prossimo, 28 Gennaio – al Convento del Carmine (ore 17,30) – l’Assessorato alle Politiche culturali diretto da Clara Ruggieri coordinerà il Convegno “Con gli occhi dei bambini : shoah e infanzia”.

Il tema sarà introdotto dal prof. Giorgio Scichilone dell’Università di Palermo, cui seguirà la relazione del prof.Bruno Maida (Università di Torino). Affronterà il coinvolgimento dell’infanzia nei conflitti del secolo scorso, fino ad arrivare ai bambini soldato e ai minori migranti sulle nostre coste. Il Convegno, nella mattinata dello stesso lunedì 28, al teatro comunale, sarà preceduto da un incontro con gli Istituti superiori.

Intanto, apprezzamenti ieri per lo spettacolo “Lo spazio vuoto della memoria” proposto dal regista Massimo Graffeo. Sia nella mattinata (con le Scuole) che in serata, il “Sollima” ha tributato applausi per tutti gli attori: Cinzia Bochicchio, Giulia Casano, Marilena Li Mandri, Fausto Patti, Ivana Pigato e Tommaso Rallo.

Un’interpretazione che ha raccontato l’olocausto affinchè nessuno possa dimenticare quelle mostruosità. In tal senso, lo spettacolo – per volontà del regista Massimo Graffeo – ha svolto anche un servizio sociale tenendo l’ultima prova al Centro di Sappusi, a beneficio dei bambini e di quanti non sarebbero potuti andare a teatro