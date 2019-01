Marsala, l’on. Lo Curto concorda sulla perdita di autonomia della scuola Giovanni XXIII

Il piano di dimensionamento della scuola Giovanni XXIII non penalizza gli alunni marsalesi che risiedono nel versante nord della Città A sostenerlo è l’on. Eleonora Lo Curto, deputato regionale dell’Udc in una dichiarazione giunta in redazione oggi

“Condivido il piano di dimensionamento scolastico che interessa gli istituti scolastici di Marsala, nella fattispecie la dislocazione dei plessi della scuola Giovanni XXIII, a seguito della perdita della propria autonomia, negli istituti “Sirtori”, “Stefano Pellegrino-Paolini” e “Mario Nuccio”. Tale scelta non comporterà in nessun modo spostamenti per studenti e docenti, per cui sono davvero difficili da comprendere le proteste sollevatesi in questi giorni.

La nuova organizzazione scolastica marsalese ha già avuto il placet dell’Ufficio provinciale scolastico e di quello regionale. Si attende, ora, solo il via libera del Miur. Il nuovo piano risponde in maniera puntuale alla esigenza di salvaguardare l’autonomia delle istituzioni scolastiche della città di Marsala anche nel prossimo futuro, non facendo così perdere posti di lavoro.

Io stessa mi sono spesa, da operatrice del mondo scolastico e da parlamentare regionale, per ottenere tale risultato. Va ricordato comunque che il dimensionamento scolastico è la conseguenza della riduzione delle nascite che, ob torto collo, costringe in taluni casi persino a chiudere scuole o ad accorparle con quelle di altri comuni. Per Marsala, grazie al buon lavoro fatto, queste eventualità non ci sarà”.

Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.