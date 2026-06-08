Marsala, Lele Pugliese ritorna in Consiglio Comunale
La Commissione Elettorale attribuisce il seggio a Fratelli d’Italia e non a Liberi. Massimo Fernandez resta fuori. A giorni la proclamazione ufficiale dei 24 eletti al Consiglio Comunale di Marsala
Lele Pugliese ritorna in Consiglio Comunale. Lo ha stabilito la commissione elettorale che nel riesame del materiale elettorale proveniente dai seggi e anche ad una interpretazione della legge elettorale ha assegnato il 24esimo scranno di Palazzo VII Aprile a Fratelli d’Italia e non più a Liberi. Questo sarebbe quanto è accaduto. La notizia è ufficiosa, anche se sui social amici, sostenitori e simpatizzanti si stanno già congratulando con Lele Pugliese che ritorna in Consiglio Comunale. Non potrà farlo, salvo un improbabile scorrimento della propria lista per qualche rinuncia, Massimo Fernandez che in un primo momento era stato dato come naturale destinatario del 24° seggio.
La redazione di Marsala rivolge un augurio ad entrambi: a Lele Pugliese che ritorna in Consiglio Comunale per un’altra legislatura e a Massimo Fernandez per la passione per la politica che lo porterà a continuare a servire la città e i cittadini, soprattutto gli abitanti delle aree più disagiate, per come ha sempre fatto, anche senza un mandato istituzionale.
Manca ancora la proclamazione ufficiale, ma il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai definito. Sono 16 i seggi attribuiti alla coalizione della sindaca Andreana Patti, espressione del centrosinistra e del civismo. Allo stato attuale la composizione dell’Aula appare sostanzialmente cosí
Manca ancora la proclamazione ufficiale, ma il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai definito. Sono 16 i seggi attribuiti alla coalizione della sindaca Andreana Patti, espressione del centrosinistra e del civismo: Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Agata Federica Meo, Angela Maria Caradonna (Si muove la città); Gabriele Di Pietra, Leo Orlando e Daniele Bertolino (Compatti per Marsala); Linda Licari, Mario Rodriguez e Pietro Cavasino (Partito Democratico – PD); Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone (Progettiamo Marsala); Michele Gandolfo e Rino Passalacqua (Marsala Civica Sud chiama Nord).
All’opposizione siederanno i rappresentanti dello schieramento a sostegno di Massimo Grillo, che occupano 4 scranni compreso lo stesso Grillo, subentrato di diritto come candidato sindaco arrivato secondo: Gianpaolo Abrignani e Maria Flavia Sammartano (Liberi); Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli (Unione di Centro – UDC).
Infine, completano l’aula i 4 consiglieri eletti nelle liste che hanno appoggiato la candidatura di Giulia Adamo: Francesco Carini e Lele Pugliese (Fratelli d’Italia), Enzo Sturiano (Forza Italia) e Duilio Piccione (Lega).
L’augurio più sincero è che ciascun eletto, nell’ambito delle proprie funzioni e attribuzioni, sappia anteporre sempre e comunque il bene della collettività a ogni interesse di parte. Solo superando le divergenze e remando uniti nella stessa direzione, Marsala potrà finalmente valorizzare la sua straordinaria storia e sperare in una vera, grande rinascita.
Alberto Di Paola
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