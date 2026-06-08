Marsala, Lele Pugliese ritorna in Consiglio Comunale

Lele Pugliese ritorna in Consiglio Comunale. Lo ha stabilito la commissione elettorale che nel riesame del materiale elettorale proveniente dai seggi e anche ad una interpretazione della legge elettorale ha assegnato il 24esimo scranno di Palazzo VII Aprile a Fratelli d’Italia e non più a Liberi. Questo sarebbe quanto è accaduto. La notizia è ufficiosa, anche se sui social amici, sostenitori e simpatizzanti si stanno già congratulando con Lele Pugliese che ritorna in Consiglio Comunale. Non potrà farlo, salvo un improbabile scorrimento della propria lista per qualche rinuncia, Massimo Fernandez che in un primo momento era stato dato come naturale destinatario del 24° seggio.

La redazione di Marsala rivolge un augurio ad entrambi: a Lele Pugliese che ritorna in Consiglio Comunale per un’altra legislatura e a Massimo Fernandez per la passione per la politica che lo porterà a continuare a servire la città e i cittadini, soprattutto gli abitanti delle aree più disagiate, per come ha sempre fatto, anche senza un mandato istituzionale.

Manca ancora la proclamazione ufficiale, ma il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai definito. Sono 16 i seggi attribuiti alla coalizione della sindaca Andreana Patti, espressione del centrosinistra e del civismo. Allo stato attuale la composizione dell’Aula appare sostanzialmente cosí

Manca ancora la proclamazione ufficiale, ma il quadro del nuovo Consiglio comunale di Marsala è ormai definito. Sono 16 i seggi attribuiti alla coalizione della sindaca Andreana Patti, espressione del centrosinistra e del civismo: Giovanni Maniscalco, Lillo Gesone, Marco Bonfratello, Agata Federica Meo, Angela Maria Caradonna (Si muove la città); Gabriele Di Pietra, Leo Orlando e Daniele Bertolino (Compatti per Marsala); Linda Licari, Mario Rodriguez e Pietro Cavasino (Partito Democratico – PD); Eleonora Milazzo e Piergiorgio Giacalone (Progettiamo Marsala); Michele Gandolfo e Rino Passalacqua (Marsala Civica Sud chiama Nord).

All’opposizione siederanno i rappresentanti dello schieramento a sostegno di Massimo Grillo, che occupano 4 scranni compreso lo stesso Grillo, subentrato di diritto come candidato sindaco arrivato secondo: Gianpaolo Abrignani e Maria Flavia Sammartano (Liberi); Gaspare Di Girolamo e Pino Ferrantelli (Unione di Centro – UDC).

Infine, completano l’aula i 4 consiglieri eletti nelle liste che hanno appoggiato la candidatura di Giulia Adamo: Francesco Carini e Lele Pugliese (Fratelli d’Italia), Enzo Sturiano (Forza Italia) e Duilio Piccione (Lega).