Marsala, l’Ekklesia Festival 2026 al Parco Archeologico

Eventi in programma al parco archeologico di Lilybeo-Marsala dal 16 al 19 luglio. Dopo Segesta e Selinunte Ekklesía Festival si conclude con concerti, presentazioni e talk

Il cartellone di Ekklesía Festival si conclude al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, con tre serate dedicate a musica, letteratura e dialogo culturale. Dopo le tappe di Segesta e Selinunte, il festival approda nel sito che conserva le tracce dell’antica Lilybeo, l’ultimo avamposto fenicio e poi romano sulla punta occidentale della Sicilia. Gli eventi si terranno il 16, 17 e 19 luglio 2026, tutti a ingresso libero, e trasformeranno il giardino storico del Museo, l’area archeologica di Capo Boeo e la Sala Famà in palcoscenici di una rassegna che valorizza i luoghi della memoria come spazi vivi e partecipati. La direzione artistica di Francesco Panasci e la regia del Parco guidato da Anna Occhipinti hanno costruito un programma che intreccia passato e presente, invitando il pubblico a vivere il patrimonio archeologico non come un museo statico, ma come una scena aperta alla creatività contemporanea.

Giovedì 16 luglio, alle 18.30, il giardino storico del Museo ospiterà la presentazione del libro L’ultima estate di un uomo perbene – una storia dimenticata, una verità negata di Carmelo Sardo. Ad aprire l’incontro sarà la direttrice del Parco, Anna Occhipinti, mentre la giornalista Jana Cardinale dialogherà con l’autore. Un’occasione per confrontarsi su temi di giustizia e memoria, in un luogo che custodisce secoli di storia. Alle 21, nello stesso giardino, i FisarVoice proporranno Trame sonore, un concerto con Marianna Costantino alla voce, Pierpaolo Petta alla fisarmonica, Francesco Rabboni al contrabbasso e Fausto Riccobono alla batteria. Un viaggio musicale che mescola sonorità popolari e atmosfere mediterranee.

Venerdì 17 luglio, alle 19, nell’area archeologica di Capo Boeo, è in programma la visita guidata alla mostra Da Lilybaeum a Marsā ’Alī, curata da Filippo Pisciotta, cocuratore della mostra. Il percorso illustra la cultura materiale e la vita quotidiana sul promontorio tra il VI e l’XI secolo, un racconto che attraversa epoche e dominazioni diverse. Alle 21, nel giardino storico del Museo, il Quintetto a pizzico Nomos si esibirà in un repertorio che spazia dal barocco alla musica classica, dall’opera alle colonne sonore, con mandolini, chitarre e contrabbasso. Una serata che fonde eleganza e suggestione, in perfetta sintonia con il paesaggio archeologico.

Domenica 19 luglio, alle 18.30, la Sala Famà del Museo ospiterà il talk Donne, potere e parola, un dialogo e un laboratorio culturale dedicato al ruolo delle donne nella costruzione dell’identità culturale della Sicilia. Un momento di riflessione collettiva che chiude idealmente il festival con uno sguardo al futuro. Alle 21, nel giardino storico, andrà in scena Celia, musiche e canzoni sui versi di Antonio Veneziano. Sul palco Maurizio Curcio, Roberta Scacciaferro e Valentina Migliore, con Giuseppe Viola, Angelo Battaglia e la partecipazione straordinaria di Anton Giulio Pandolfo nel ruolo di Cervantes. Un finale tra poesia, musica e teatro, che celebra la ricchezza della tradizione letteraria siciliana.

Ecco un promemoria con tutti i dati utili per gli appuntamenti di Lilibeo-Marsala, l’ultima tappa di Ekklesía Festival.

📍 Luogo: Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, tra il giardino storico del Museo, l’area archeologica di Capo Boeo e la Sala Famà.

📅 Date e orari: 16 luglio (ore 18.30 e 21), 17 luglio (ore 19 e 21), 19 luglio (ore 18.30 e 21).

📖 Giovedì 16 luglio: presentazione del libro L’ultima estate di un uomo perbene di Carmelo Sardo con Anna Occhipinti e Jana Cardinale; concerto Trame sonore dei FisarVoice.

🏺 Venerdì 17 luglio: visita guidata alla mostra Da Lilybaeum a Marsā ’Alī con Filippo Pisciotta; concerto del Quintetto a pizzico Nomos.

🗣️ Domenica 19 luglio: talk Donne, potere e parola nella Sala Famà; spettacolo Celia con Maurizio Curcio, Roberta Scacciaferro, Valentina Migliore e Anton Giulio Pandolfo.

🎟️ Ingresso: tutti gli eventi sono gratuiti, senza necessità di prenotazione fino al raggiungimento dei posti disponibili.

⚠️ Avvertenze: il programma può subire variazioni per cause di forza maggiore. Consultare il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti.

Alberto Di Paola

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