La Polizia Municipale di Marsala ha disposto la temporanea chiusura di un tratto di via Colocasio, quello interessato ai lavori per la realizzazione di rete fognante.

Così, come si legge nel provvedimento, per i prossimi cinque giorni – a decorrere da domani, giovedì 25 ottobre – è istituito il divieto di sosta e transito veicolare nel tratto di via Colocasio compreso tra le vie Diaz e Berta.