Marsala, la sindaca Patti distribuisce le deleghe assessoriali

Assegnate le deleghe agli assessori della Giunta Patti di Marsala

Con proprio provvedimento, la sindaca Andreana Patti ha conferito le deleghe agli assessori della Giunta Municipale di Marsala. Queste le assegnazioni:

Salvatore Vullo: Polizia Municipale, Protezione Civile, Affari Legali, Servizi Demografici, Personale, Canile e Tutela degli Animali;

Enrico La Sala: Innovazione, Transizione Digitale e Smart City, Open Data e Governo dei Dati, Politiche Giovanili e Partecipazione Civica, Politiche Culturali e Sportive, Attività Produttive, Città Diffusa;

Daniele Nuccio: Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti (SRR), Economia Circolare e Comunità Energetiche, Spiagge, Finanze, Tributi e Bilancio, Coordinamento e Attuazione del Programma;

Anna Caliò: Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Pari Opportunità e Parità di Genere, Pubblica Istruzione e rapporti con l’Istituzione Marsala Schola, Attuazione del Piano di Zona.

Le competenze non delegate rimangono per il momento alla sindaca Patti. C’è intanto fermento nei partiti della coalizione che ha portato all’elezione di Andreana Patti a sindaca di Marsala. L’individuazione degli altri assessori che andranno a completare la giunta Patti stanno dividendo la maggioranza, anche se alla prima riunione del Consiglio Comunale si è presentata, almeno nei numeri, compatta nel votare l’ufficio di Presidenza del massimo consesso civico. Forse meno negli umori personali dei consiglieri.

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