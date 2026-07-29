Marsala, la sindaca nomina 3 assessori e vicesindaco

Entrano in giunta municipale Coppola, Di Pietra e Doro, mentre l’assessore Vullo è stato nominato vicesindaco. Ritorna in Consiglio Alagna

Completata la Giunta municipale a Marsala. Questa mattina la sindaca Andreana Patti ha presentato gli ultimi tre assessori, mettendo fine a una lunga fase di stallo che aveva tenuto l’esecutivo in bilico per 61 giorni. La cerimonia ufficiale, convocata alle 10,30, ha sancito l’ingresso di Flavio Coppola, Gabriele Di Pietra e Laura Doro, tre figure che arrivano da anime politiche differenti all’interno della maggioranza che sostiene il primo cittadino. La scelta è maturata dopo settimane di incontri che hanno alimentato le critiche delle opposizioni.

Coppola, 61 anni, diploma di Ragioneria, è espressione del Movimento Progettiamo Marsala che rappresenta l’area più pragmatica della coalizione, quella che ha spinto per un ritorno alla normalità amministrativa dopo le tensioni delle ultime settimane.

Di Pietra, 27 anni, laurea in Giurisprudenza, espressione di Compatti per Marsala, lascerà il suo scranno in Consiglio per entrare in Giunta, cedendo il posto a Oreste Socrate Alagna, primo dei non eletti della sua lista. Una mossa che ridisegna gli equilibri nell’aula e che aveva creato non pochi mal di pancia tra i consiglieri rimasti, timorosi di perdere peso specifico nelle decisioni quotidiane.

Laura Doro, 41 anni, laurea in Marketing, arriva invece dalla cerchia di Michele Gandolfo, consigliere di Marsala Civica Sud Chiama Nord, portando in dote una visione più autonoma e meno legata ai vecchi schemi di partito, visto che il suo collega di partito Gaspare Di Girolamo ha dichiarato di essere all’opposizione della maggioranza Patti .

La nomina è avvenuta oggi alle 10.30 nella stanza della sindaca Andreana Patti al Palazzo dei Pubblici Uffici. Il dato è quindi ufficiale. La sindaca ha voluto sottolineare come queste nomine rappresentino il giusto mix tra competenza e rappresentanza territoriale, tentando di bilanciare le diverse anime che l’hanno sostenuta alle urne. Ma il clima in aula restava teso, con le opposizioni che hanno accolto la notizia con scetticismo: accusano la prima cittadina di vuoto amministrativo durante il quale molte pratiche sarebbero rimaste ferme. Andreana Patti ha sentito queste insinuazioni precisando che l’assenza dei tre assessori mancanti non ha influito sull’amministrazione della Città e che se difficoltà vi sono state non sono imputabili alla Giunta.

La sindaca ha inoltre nominato vice sindaco Salvatore Vullo, già assessore in carica, sciogliendo così il nodo che la città attendeva ormai dall’insediamento della nuova amministrazione. Con lui, completano la Giunta municipale gli assessori Daniele Nuccio, Anna Caliò ed Enrico La Sala. L’esecutivo è dunque al completo. Proprio questa mattina, la sindaca con l’intera Giunta municipale si recherà in Consiglio comunale per presentare ufficialmente la squadra al completo.

Nei prossimi giorni, in base alle professionalità e alle caratteristiche dei nuovi assessori, saranno distribuite le deleghe assessoriali. Le precedenti assegnazioni potrebbero subire delle modifiche, perché la Giunta, oltre a essere al completo, deve essere in grado di operare nel migliore dei modi. Per Marsala si apre una nuova fase, ma il tempo delle trattative lascia spazio a quello dei fatti.

Alberto Di Paola

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