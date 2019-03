Marsala: “La Riforma Penale nell’età del populismo”, se ne parlerà in un convegno

“La Riforma Penale nell’età del populismo” è il tema di un convegno che si terrà a Marsala venerdì 29 Marzo alle ore 16:00 presso il Teatro Comunale.

Il convegno è stato promosso dalla Camera Penale di Marsala insieme all’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Marsala con il patrocinio del Comune di Marsala. Ospiti dell’incontro, che ha una valenza anche formativa per gli addetti ai lavori – sono previsti n.3 crediti per i partcipanti – saranno il Prof. Vittorio Manes, Ordinario di diritto penale all’Università di Bologna, che tratterà il tema “Diritto penale no limits” l’avv. Giandomenico Caiazza, Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, che argomenterà sul tema l’avvocato nell’età dei populismi e il Dr. Bernardo Petralia Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria che relazionerà dalla “Spazzacorrotti alla “Legittima difesa” tra sicurezza sociale e garanzie costituzionali. Modereranno l’evento l’avv. Giacomo Frazzitta, Presidente della Camera Penale di Marsala, e la dr.ssa Giulia d’Alessandro, Sostituto Procuratore.

Interverranno, altresì, il Presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa; il Procuratore della Repubblica del locale Palazzo di Giustizia, Vincenzo Pantaleo; il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala , Giuseppe Spada; il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione di Marsala, Francesco Paolo Pizzo.