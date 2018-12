Marsala, la magia del natale con i Picciotti di Strasatti e l’albero del quartiere

Boom di presenze per l’accensione dell’Albero di Natale de “I Picciotti di Strasatti”. Quest’anno la piazza di Strasatti non ha un semplice albero di Natale, ma un grande albero, bello e originale, alto 12 metri e mezzo, roba da guinness “sicuramente”

Marsala – Ormai è risaputo da tempo, “I Picciotti di Strasatti” rendono sempre più viva una delle contrade più numerose del marsalese, Strasatti. E per il quinto anno consecutivo hanno riportato in piazza Fiera “La Magia del Natale”, e nonostante la fredda serata i “Picciotti” hanno saputo trasformarla in una calda e accogliente atmosfera che ha regalato una domenica piena di emozioni ed ha reso, ancora una volta, vivo il quartiere. Grande successo di pubblico, piazza strapiena, nonostante il forte vento.

Sul palco, oltre ai Picciotti, sono saliti diversi giovani artisti. Evento presentato da Enzo Amato e Brenda Barraco. Hanno aperto la manifestazione, con musica dal vivo, il gruppo “Loro Duo” composto da Francesco Gagliano, Cristiano Rosolia e Piergiorgio Perrella. Hanno ballato la sigla de “La Magia del Natale”, le ragazze: Elena Bonafede, Lorena Gagliano, Marina Bonafede, Rossana Licari, Sara Paladino e Ilenia Girgenti. Emozioni, applausi… grande atmosfera natalizia.

Il momento clou della serata, l’accensione dell’Albero, è stato aperto dal primo cittadino che si è complimentato con i Picciotti per il lavoro svolto ed ha augurato buone feste ai cittadini presenti in piazza Fiera. Don Giancarlo Tumbarello ha fatto il suo primo intervento pubblico in piazza. Il nuovo parroco di Strasatti (assieme a lui presente anche don Filippo Romano, cappellano dell’Istituto Santa Chiara di Strasatti) ha benedetto i presenti e l’Albero. Ha preceduto l’accensione dell’albero un minuto di raccoglimento e silenzio per il giovane Fabio Ferracane, abitante nella borgata, scomparso prematuramente per un brutto male.

La serata è proseguita in clima natalizio, e tante altre novità come “La Tombolata dei Picciotti”, le esibizioni canore, la musica dal vivo e le degustazioni. Tantissimi i premi, offerti dalle aziende e dai negozi del territorio. Hanno presentato la manifestazione, oltre a Enzo e Brenda, Dario Tumbarello e Alessandro Gagliano. Con la collaborazione Morena Pellegrino. A seguire… la degustazione della “Zabbina” per tutti, offerta dal caseificio “La Trinacria” (si trova in piazza San Pio a Strasatti). E poi ancora i dolci tipici natalizi e il brindisi finale in piazza Fiera offerti da “L’angolo del Dolce & Salato”.

Un Albero alto addirittura 12 metri e mezzo, forse sarà il più alto in Sicilia, è stato realizzato dal progetto originale di Stefania Ingargiola. La squadra che ha realizzato e illuminato la struttura, in tempi celeri, è formata da: Leo Morsello, Mario Ferreri, Alberto Cudia, Pietro Anselmi, Salvatore Sciacca, Antonino Scurti, Piero Sciacca, Gianluca Pipitone, Matteo Angileri, Valentino Giannone. Con la grande partecipazione del “Bar Incontro” di Giuseppe Di Girolamo e della ditta “SculFerr” di Ferreri e Scurti.

I Picciotti di Strasatti: “Anche quest’anno siamo riusciti a trasmettere delle emozioni indescrivibili! La Magia del Natale 2018, ancora una volta porta nella nostra contrada il vero spirito di Natale che racchiude pace, serenità, amore e tanta gioia. Ecco chi sono “I Picciotti di Strasatti”: Adriano Gabriele, Alberto Cudia, Brenda Barraco, Calogero Ferreri, Dario Tumbarello, Filippo Palmizi, Flavia Vinci, Fabio Costantino, Giovanni Volpe, Giuseppe Ampola, Giuseppe Di Girolamo, Giuseppe Vinci, Ilaria Ampola, Leo Morsello, Luana Lentini, Maicol Martinico, Maurizio Palmizi, Nicoletta Parrinello, Katia Centonze, Stefania Ingargiola, Veronica Anselmi.