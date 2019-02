Marsala, la coltivazione di canapa nuova opportunità occupazionale e di sviluppo

La profonda crisi del comparto agricolo in una regione come la Sicilia ha determinato un impoverimento complessivo degli agricoltori. Evidentemente vanno programmate nuove e più redditizie colture per il rilancio dell’Agricoltura. Una fra queste potrebbe essere la coltivazione della canapa industriale, inserita in progetto di sviluppo su ampio piano a filiera completa, in grado di garantire una reale prospettiva di crescita economica. La canapa è una di quelle colture ritenute idonee al clima ed è in grado di offrire grandi potenzialità di crescita sia del reddito che dei livelli occupazionali nel settore agricolo. Enon solo, poichè darebbe sviluppo all’industria di trasformazione delle materie prime prodotte dalla coltivazione della canapa. Tutto ció, oggi è possibile, grazie alla legge 242 del 2 dicembre 2016, che permette la coltivazione di una pianta che in passato ha contribuito a rendere ricca la Sicilia.