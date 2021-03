Marsala, la Bellanova e la “politica” del Conte di Matarocco

Corsi e ricorsi storici dell’intramontabile politica parolaia a Marsala. Nella terra di nessuno la visita di un ex ministro accende vecchi e nuovi entusiasmi per infrastrutture attese da quasi mezzo secolo e chissà se mai saranno realizzate

La realizzazione di una metropolitana di superficie, il potenziamento delle ferrovie, il rifacimento del Porto, il completamento della bretella autostradale Trapani-Marsala-Mazara, il rilancio dell’Aeroporto…. Sono questi i temi sottoposti alla viceministra alle infrastrutture Teresa Bellanova in visita a Marsala sabato scorso.

Qui ha dichiarato (fonte ufficio stampa del Comune di Marsala: “La rappresentante del Governo Draghi, nel precisare che non è giunta in questo territorio per fare promesse che non potrà mantenere, ha altresì sostenuto la necessità di un rilancio reale del Mezzogiorno è sotto gli occhi di tutti, e la Sicilia ha un ruolo strategico per far ripartire il Paese. Assieme alle sofferenze, infatti, ci sono tanti punti di eccellenza e su questi dobbiamo puntare con lealtà e collaborazione. Oggi, pertanto, propongo a voi sindaci un piano di lavoro e comincio col chiedervi di trasmettere il progetto della Metropolitana di Superficie alla Struttura tecnica di Missione. In ogni caso, i vostri progetti saranno sottoposti a verifica dai nostri Uffici e ci terremo in contatto per i futuri sviluppi. Mi sembra un metodo serio per costruire insieme un percorso che porti a soluzioni perché io in Sicilia conto di tornare periodicamente e seguire i passi della progettualità in corso”

Quindi, il tutto potrebbe essere finanziato, appaltato e realizzato, magari in tempi “svizzeri”. Peccato che non ha potuto partecipare all’incontro, per sopraggiunti impegni nell’aldilà, la buonanima del Conte di Matarocco* (“eccentrico” personaggio che orbitava attorno alla politica dello scorso secolo a Marsala). Lui si che era un grande esperto delle peggiori escamotage della politica, il gioco di parole, le promesse, il bluff

Ironia a parte chi segue la politica amministrativa di questo territorio sa bene che i “politici” scendono in questa terra solo per cercare consensi elettori e non per “realizzare” grandi opere incompiute. Seppure si dovrebbe votare nel 2023 di questo tempi i governi hanno vita breve e se – malauguratamente per loro – alla prossima crisi di Governo non dovessero mettersi d’accordo, si potrebbe ritornare a votare prima di quanto si possa pensare. E proprio il “partito” della Bellanova, nato da una costola del PD, se non si espande in tempo utile rischia di non avere i numeri per accedere agli scranni del Parlamento e del Senato; ma questa è un’altra storia.

Dopo i rumors della stampa e l’amplificazione data “all’evento” dai social media vi starete chiedendo che fine faranno gli impegni “assunti” dalla Bellanova a Marsala. Sicuramente non vi sarà un seguito degno di nota. Praticamente non cambierà nulla, resteranno parole, soltanto parole al vento… Non ce ne voglia la vice ministra, nulla di personale. Non è un attacco mirato alla persona o al “suo” Ministero. Sarebbe stata la stessa cosa se fosse venuto il Ministro Giovannini o il Premier Draghi in persona.

Ho i capelli brizzolati e di promesse politiche ne ho sentite più dei miei capelli bianchi in questi ultimi 35 anni che scrivo per questa terra dimenticata da tutti. Ho assistito a centinaia di queste “commedie” dove altolocati rappresentanti dello Stato vengono in visita ufficiale in questa Città per promettere grandiosi interventi ed opere faraoniche. Colore politico a parte – col senno di un giornalista che di queste “tragedie” tragicomiche ne ha viste fin troppe -, la visita della Bellanova a Marsala non è diversa di chi l’ha preceduta nel tempo e di chi verrà prossimamente.

I politici sono quasi tutti uguali, sembrano essere stati riprodotti con lo stesso cliché “difettoso” che in loro accentua l’arte oratoria e l’egocentrismo. Quasi tutti “abusano” con le parole, tante belle parole che sfociano in fiumi di promesse, che inebriano il cervello e che arrivano fino al cuore dell’elettore inducendolo a credere che Lui è diverso dagli altri, che a Lui gli sta davvero a cuore il benessere della collettività. Purtroppo quasi sempre sono solo promesse, non differenti da quelle elargite dal buontempone Conte di Matarocco, che riusciva a passare per un politico in vista; come si diceva un volta, per un vero “pezzo da 90”.

Il parallelismo fra il modo di fare dei due personaggi nasce spontaneo, seppure la Bellanova (a differenza del “Conte di Matarocco”) è una stimata sindacalista, una senatrice in carica, un ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte II, che ricopre (dal 1º marzo 2021) l’incarico di viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi. Quindi una donna determinata, che si è formata nel sindacato e che negli ultimi anni riveste cariche ministeriali di tutto rispetto; ma le sue credenziali sicuramente non saranno sufficienti a tramutare le promesse in fatti, in realizzazioni concrete.

Della realizzazione della metropolitana di superficie, del rifacimento del Porto, del potenziamenti delle ferrovie, del completamento della bretella autostradale Trapani-Marsala-Mazara, del rilancio dell’Aeroporto – tutte infrastrutture vitali per questo territorio – si parla ormai da decenni. La Bellanova, come avrebbe fatto il “Conte di Matarocco”, ha manifestato la propria disponibilità ad aiutare Marsala a crescere, ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo la vecchia politica che a distanza di mezzo secolo non è cambiata.

È buffo pensare che ancora oggi, nell’era di internet e dei social media, basta la visita di una viceministra per accendere vecchi e nuovi entusiasmi attorno ad infrastrutture che si attendono da quasi mezzo secolo quando è risaputo che per arrivare in treno a Palermo non bastano 4 ore da Marsala (85 km in linea d’aria, 124 chilometri in auto) e ne occorrono tre volte tanto per arrivare a Siracusa (in linea d’aria 264.51 km e di 385 km sulla vecchia, fatiscente pericolosa strada, statale). Questa è l’alta velocità della linea ferrata, eternamente mono binario in Sicilia, mentre si sono sperperati fior di miliardi di euro per una TAV (ferrovia Torino–Lione), ancora in costruzione, anche se già ritenuta obsoleta e non piú di vitale importanza economica (non voluta dagli abitanti del posto).

Della viabilità terrestre in Città meglio non parlarne, le strade sono vecchie, strette e quasi sempre dissestate. Inoltre si attende il collegamento veloce Marsala-Mazara, alias l’altro tratto della bretella autostradale. Infrastruttura di primaria importanza (pensata circa 40 anni fà a 4 corsie e realizzata solo per un tratto a 2 carreggiate), che avrebbe dovuto facilitare il collegamento con l’Autostrada, ma si ferma “misteriosamente” davanti all’aeroporto civile. E iI Porto di Marsala? Meglio calare un velo pietoso… Intanto si assiste ancora oggi a queste visite che, per alimentare nuovi consensi, riaprono vecchie piaghe, le infrastrutture negate al nostro territorio che da sempre accentuano il divario fra nord e sud.

Alberto Di Paola

* Il Conte di Matarocco

* Il Conte di Matarocco

Nella storia recente di Marsala si narra di un camaleontico personaggio che recitava talmente bene il suo “copione” da essere scambiato per un politico in vista, come si diceva un volta, per un vero “pezzo da 90”. Stiamo parlando del famigerato “Conte di Matarocco”, ovviamente nome “d’arte”, visto che nobile non era; come non è stato mai un uomo politico in vista.

Non si sa se avesse qualche tarlo nel cervello o se era un modo tutto suo per apparire come personaggio importante per burlarsi della povera gente. Galline, conigli ed agnelli non mancavano mai in casa sua, seppure non era un allevatore. Erano doni per i suoi “servizi’. Quali? Raccomandazioni per tutti e per tutto. Non vi era problema che lui non risolvesse, ovviamente a parole. Si racconta che lui non ha mai detto no, davanti ai problemi che la povera gente portava a sua conoscenza per una miracolosa spintarella, una raccomandazione.

La pensione, il trasferimento vicino casa di un militare lontano, un alloggio popolare, un posto di lavoro, la vincita di un concorso pubblico, una promozione a scuola, la bitumazione o l’illuminazione di una strada della periferia, un avanzamento di carriera, un certificato di una pubblica amministrazione. Erano gli anni ’60, l’indice di analfabetismo era alto ed i media del tempo non raggiungevano gran parte della popolazione e, a lui, bastava poco per indossare le vesti del potente uomo politico con le mani in pasta. Gli occorreva vestirsi bene, avere una buona dialettica e vantare collegamenti con i piú alti vertici del Paese.

Storici sono i suoi monologhi al telefono con Capi di Stato, Ministri, Sottosegretari, Deputati, Senatori, Prefetti, Giudici, Magistrati, Generali e Direttori degli apparati pubblici. Una sua telefonata risolveva qualsiasi problema… e la gente che gli correva dietro credeva in quel “sant’uomo” che si batteva per loro. Fra migliaia di cause piú o meno disparate qualcuna per il “rotto della cuffia” andava per la direzione giusta e il “Conte di Matarocco” era pronto a vantarsi della sua opera di intercessione.