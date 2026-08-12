Marsala-Isole Egadi, chiesto il potenziamento dei collegamenti

Collegamento marittimo Marsala – Isole Egadi, la sindaca Andreana Patti chiede alla Regione Siciliana più corse per le Egadi per rispondere al boom di turisti.

La sindaca di Marsala, Andreana Patti, ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana un incremento delle corse giornaliere del collegamento marittimo tra il capoluogo lilybetano e le Isole Egadi. La nota, indirizzata all’Assessorato alle Infrastrutture e alla Mobilità, arriva in un momento di forte crescita del flusso turistico verso l’arcipelago, con Favignana destinazione particolarmente gettonata. Il collegamento marittimo è diventato cruciale non solo per i residenti, ma anche per gli operatori del settore, costretti a fare i conti con una domanda in continua espansione.

Secondo la prima cittadina, Marsala rappresenta un punto di accesso strategico per raggiungere le isole, e il potenziamento del servizio non può più essere rinviato. La sindaca Patti sottolinea come il recente successo del film “Odissea”, girato nelle acque delle Egadi, abbia ulteriormente alimentato l’interesse verso il territorio, mettendo in luce la necessità di un collegamento marittimo più frequente e capillare. Le attuali corse, infatti, non riescono a soddisfare la crescente richiesta di mobilità, generando disagi sia per chi arriva che per chi opera quotidianamente sull’isola.

Nella sua istanza, inviata per conoscenza anche alla Liberty Lines SpA, società che gestisce il servizio, la sindaca Patti evidenzia come il porto di Marsala sia già dotato di un Welcome Terminal che garantisce standard qualitativi elevati nell’accoglienza. Tuttavia, senza un adeguato numero di partenze, questa infrastruttura rischia di non essere sfruttata appieno. Il potenziamento del collegamento marittimo, quindi, diventerebbe un volano per l’intera economia locale, con benefici tangibili per l’indotto turistico e commerciale delle Egadi.

La richiesta formale della sindaca Patti mira a trovare una soluzione concreta e immediata, per evitare che il collo di bottiglia nei trasporti freni l’entusiasmo dei visitatori. L’incremento delle corse è visto come un passo obbligato per alleggerire la pressione su Favignana e garantire un servizio efficiente, in linea con le esigenze di un territorio che vive sempre più di mare e di turismo.

Alberto Di Paola

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