Marsala, isola pedonale domenicale: lungomare chiuso fino a giugno

ISTITUITA L’ISOLA PEDONALE SUL LUNGOMARE DI MARSALA DOMENICHE E FESTIVI SENZ’AUTO FINO A GIUGNO

​

Per il quarto anno consecutivo, l’Amministrazione comunale di Marsala chiude alla circolazione il Lungomare Colonnello Maltese, il tratto che dal Monumento ai Mille giunge in prossimità della Chiesa San Giovanni, con possibilità di ampliarlo fino ai Circoli velici. A partire dal prossimo 24 Maggio – e per ogni altra Domenica e giornata festiva ricadenti fino al mese di Giugno – viene istituito il divieto di transito veicolare nelle ore pomeridiane/serali, dalle ore 16 alle ore 20. In particolare, l’ampio tratto di Lungomare interessato è quello compreso fra gli incroci con via Simone Marino (a sud) e viale Isonzo (a nord), con le suddette strade che costituiscono punti di svolta obbligatoria per chi giunge dai rispettivi e opposti versanti.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, infatti, è in linea con il recente Decreto del Governo Nazionale che favorisce la creazione di spazi pedonali dove sia possibile muoversi nel rispetto della distanza obbligatoria di sicurezza di almeno un metro (due metri se si pratica attività sportiva). Ma va soprattutto osservata l’Ordinanza del Governatore Musumeci che, oltre al distanziamento, impone l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina per utilizzarla nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Il provvedimento della Polizia Municipale che vieta la circolazione veicolare sul Lungomare, emanato a seguito della deliberazione della Giunta Municipale, istituisce anche – nelle suddette giornate e negli stessi orari – il divieto di sosta con rimozione in via Delle Sirene, nel tratto compreso tra la via A. Diaz e Viale Isonzo, salvaguardando altresì l’accesso ai garage dei residenti nelle strade chiuse al traffico.​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​