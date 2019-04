Marsala, iniziano domani sera, con la via Crucis, i riti della Santa Pasqua

Organizzata dalla Forania di Marsala-Petrosino e dalla Pastorale Giovanile Diocesana, si terrà domani sera, 13 aprile 2019 – con inizio alle ore 21,00 – la VIA CRUCIS CITTADINA. La rievocazione, in stazioni, del Calvario di Nostro Signore Gesù Cristo coinvolgerà i Fedeli di tutte le parrocchie della Forania e, in particolare, i giovani.

La via Crucis Cittadina, i cui testi sono stati scritti da don Marco Renda, Arciprete di Marsala – avrà inizio dalla Chiesa dell’Itria in piazza Sant’Agostino. Si proseguirà poi per via Itria, via Roma,

piazza Matteotti, via XI Maggio, piazza Della Repubblica per arrivare in Chiesa Madre dove vi saranno le stazioni finali e la Santa Benedizione.

Tra gli appuntamenti sul tema della Pasqua, si segnalano anche "Stabat Mater" (10), "Jesus In Rock" (13) e "La Passione" (16 e 18 Aprile). Gli eventi sono pubblicati anche sul portale turistico istituzionale ww.turismocomunemarsala.com QUESTO IL PROGRAMMA 13 Aprile ✔ "Gomito di Sicilia" – Teatro Sollima (ore 17)

Giacomo Di Girolamo presenta il suo libro ✔ “Via Crucis Cittadina” – Chiesa dell’Itria in piazza Sant’Agostino (ore 21) processione itinerante per il Centro Storico ✔ “Jesus In Rock” – Teatro Impero (ore 21) Musical con la partecipazione straordinaria di Marco Guerzoni. Regia di Francesco Torre 16 Aprile ✔ “Lo spirito dell’Opera dei Pupi” – Cantine Bianchi (ore 17) a cura dell’Associazione Franco Cuticchio Figlio d’Arte ✔ “La Passione” – Teatro Impero (ore 21) cura dell’Associazione culturale “Rirì”. 18 Aprile ✔ “Giovedì Santo”– manifestazione itinerante per il Centro Storico (uscita ore 13 da Chiesa Sant’Anna) Rappresentazione della Passione di Cristo con personaggi viventi e gruppi recitanti ✔ “La Passione” – Teatro Impero (ore 21) cura dell’Associazione culturale “Rirì”. 19 Aprile ✔ “Venerdì Santo” – manifestazione itinerante per il Centro Storico (uscita ore 17 da Chiesa Madre) Processione della Madonna e del Cristo morto (gruppi lignei) 20 Aprile ✔ “Architettura e Paesaggio” – 4 Arts Gallery (ore 18) È il secondo degli appuntamenti della rassegna “Approdi Culturali”, a cura di Fabrizio Manco, un ciclo di incontri che rientra nella seconda edizione di “Capire le parole, le parole e le cose” 23 Aprile ✔ “Storia di un Avvocato”– Teatro Sollima (ore 18) Fabio D’Anna presenta il suo libro 24 Aprile ✔ “Sicilia Cabaret” – Teatro Impero (ore 21,30) Icomici di “made in Sud” per la Rassegna teatrale Lo Stagnone curata dalla Compagnia Sipario. Dal 27 al 28 Aprile ✔ “4° Tuono di Moto” – Moto raduno itinerante per il Centro Storico Evento organizzato dal Motoclub Lilybeum Bikers 28 Aprile ✔ “6^ Maratonina del Vino” – Piazza Mameli (partenza ore 9:45) Evento sportivo organizzato dalla Polisportiva Marsala Doc con il patrocinio del Comune di Marsala ✔ “Paolo Passalacqua Trio” – Teatro Sollima (ore 18,30) Concerto nell’ambito della stagione concertistica curata dall’Associazione “L. Van Beethoven” 29 Aprile ✔ “La Passione di Totò” – Teatro Sollima (ore 21) Musical per la regia di Giorgio Magnato, scritto da Gino De Vita