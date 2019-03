Marsala, incendio distrugge un deposito di barche in Via Mazara

Un incendio di vaste dimensioni ha completamente distrutto un capannone per il rimessaggio e la custodia di. Imbarcazioni inghiottendo tra le fiamme una ventina di natanti tra barche da diporto e gommoni d’altura.

L’incendio che ha provocato danni per svariate decine di migliaia di euro, si è sprigionato intorno all’una di oggi nella sede della Nautica Center Snc, accanto alla via Mazara, proprio dietro la scuola elementare di Cozzaro, a fianco di un condominio di 6 piani che ha riportato danni di annerimento al prospetto.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno trovato un inferno di fiamme e fumo. La presenza di una ventina di imbarcazioni, nonchè di taniche di carburante e di fusti di olio, tutto materiale altamente infiammabile hanno trasformato il capannone in una fornace

L’incendio è stato domato solo intorno alle 8 di questa mattina grazie all’impegno di venti pompieri e di diversi mezzi che sono giunti in soccorso dai distaccamenti viciniori.

Per precauzione è stato evacuato l’immobile adiacente al capannone. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia per le indagini di rito. Allo stato attuale non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dell’incendio