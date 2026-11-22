Yaya Magassa picchiato alle spalle da quattro giovani in largo Partigiani (Piazza Palle): condanna sferzante contro la deriva violenta che assedia la città dalle forze politiche

L’aggressione a Marsala subita da Yaya Magassa segna un punto di non ritorno per la coscienza civile della città. Il giovane, originario del Mali e figlio adottivo di una coppia italiana, è stato vigliaccamente picchiato alle spalle da quattro coetanei, pare italiani, mentre sedeva su una panchina in largo Partigiani. Non è stata una rissa, non aveva provocato nessuno, ma un pestaggio brutale e gratuito. Un fattaccio di cronaca, l’ennesimo, avvenuto nel cuore del centro storico, che impone una condanna senza appello contro chi usa la prevaricazione come linguaggio quotidiano e calpesta ogni regola di convivenza con la violenza.

Colpire alle spalle chi si è integrato lavorando con sacrificio e dignità in falegnameria e al panificio, un ragazzo che svolge opere di volontariato presso il centro sociale di Sappusi, rappresenta un atto ignobile che ferisce l’intera collettività. Questo vile assalto non è affatto un episodio isolato, ma l’ennesimo tassello di un bollettino di guerra che descrive una città ormai ostaggio di una violenza sorda e fuori controllo.

Dalle risse notturne alle aggressioni ai danni di giovani braccianti agricoli mentre andavano a lavorare, fino alla ragazzina armata di coltello che era andata a scuola per affrontare una coetanea all’istituto Vincenzo Pipitone, i segnali di un degrado morale e sociale sono sotto gli occhi di tutti. A questo scenario inquietante si sommano i furti continui e le conseguenti ronde nel versante sud, il ragazzo accoltellato al fianco solo per aver chiesto a un coetaneo cosa stesse facendo nei pressi della propria abitazione, il giovane calciatore che ha aggredito un avversario in campo per poi minacciare la squadra rivale con un coltello e persino le bombe carta fatte esplodere davanti all’oratorio salesiano.

Siamo di fronte a una deriva inarrestabile, frutto di una società che sta involvendo sotto la spinta di modelli tossici amplificati senza filtri da internet. La caduta verticale dei sani valori e l’assenza di esempi positivi stanno generando una generazione che confonde la forza con la sopraffazione. Di fronte a questo baratro educativo, la famiglia, la scuola, la chiesa e lo Stato non possono più limitarsi a osservare: serve una scossa immediata per arginare un vuoto culturale che trasforma la frustrazione in ferocia gratuita.

Sul fronte istituzionale, la denuncia è netta. “La violenza, l’intolleranza e ogni forma di discriminazione non possono trovare spazio nella nostra città. Questo episodio richiama ancora una volta l’urgenza di affrontare concretamente il tema della sicurezza. Riteniamo necessario che l’amministrazione chieda il ripristino della presenza dell’esercito”, hanno tuonato l’ex sindaco Massimo Grillo e i consiglieri di Forza Italia Gianpaolo Abrignani, Flavia Sammartano ed Enzo Sturiano, incalzando la sindaca Andreana Patti affinché porti subito in aula l’atto di indirizzo sulla sicurezza.

Altrettanto sferzante la posizione del Circolo Enrico Berlinguer di Rifondazione Comunista, che chiede di verificare la matrice razzista del raid: “Non possiamo e non dobbiamo minimizzare quanto accaduto riducendolo alla solita ragazzata o al gesto isolato di pochi balordi. Quando episodi di violenza gratuita si ripetono con preoccupante frequenza nel cuore della città è doveroso interrogarsi sul clima culturale e sociale che si sta alimentando, segnato da intolleranza, sopraffazione e razzismo”.

Servono risposte concrete e non più rinviabili per fermare questa deriva prima che sia troppo tardi. Da un lato, le istituzioni devono garantire la presenza fisica dello Stato sulle strade: senza un immediato e massiccio rafforzamento delle forze dell’ordine sul territorio, la città rischia di consegnarsi definitivamente all’arroganza dei violenti. Dall’altro, ognuno di noi, per il ruolo che occupa nel tessuto sociale della città, deve rimboccarsi le maniche e tornare a essere una guida credibile per i giovani, sottraendoli all’abbandono della rete e al vuoto di modelli reali in cui stanno precipitando.

Alberto Di Paola