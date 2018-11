Marsala, in arrivo il finanziamento per l’acquisto di 20 autobus

Il Comune di Marsala ha avuto valutato positivamente un progetto per l’ampliamento del parco mezzi della SMA, la municipalizzato autotrasporti. Grazie alla copiosa attività di programmazione svolta dall’Ente la città sarebbe prossima ad accedere ai finanziamenti europei. L’ulteriore conferma sull’imminente finanziamento per il trasporto urbano (oltre 4 milioni di euro per l’acquisto di 20 bus), giunge dalla Regione Sicilia. Salvo intoppi Marsala presto potrà beneficiare dell’ingente somma per finanziare l’acquisto di 20 autobus che andranno a potenziare i trasporti pubblici che da sempre rappresentano il settore più disastrato. Come è noto Marsala negli ultimi anni ha rinnovato, se così si può dire il proprio parco mezzi, con l’acquisto di autobus di seconda mano, mezzi che seppure sono in buone condizioni non potevano più circolare nei centri del nord’Italia, dove sono particolarmente attenti alle problematiche ambientali. Si auspica, qualora il finanziamento giunga in porto, che a Marsala si volti pagina nel settore dei trasporti pubblici e che si dia la dovuta dignità ai cittadini di poter usufruire di mezzi moderni, efficienti e che non inquinano.

