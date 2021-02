Marsala, il Sindaco invita il Consiglio ad occuparsi di argomenti più importanti

AL PRESIDENTE STURIANO IL SINDACO GRILLO SCRIVE: “OCCORRE AFFRONTARE TEMATICHE PIÙ URGENTI E APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021”

Suona come una ammonizione, una sorta di “cartellino giallo”, l’invito del Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale ad affrontare le tematiche più urgenti e ad approvare il Bilancio di Previsione 2021. La cosa che appare strana è che sono sono trascorsi appena 4 mesi dal voto e che il primo cittadino, malgrado conti sull’appoggio di 21 consiglieri su 24 (solo 3 ufficialmente sono all’opposizione) dialoghi per iscritto con il Presidente del Massimo Consesso Civico.

Tale invito, dato “strategicamente” in pasto alla stampa ed ai “giustizialisti” sui social assume una valenza politica, una sorta di ultimatum fra i due massimi organi amministrativi della Città. Una mossa strategica, forse, del primo cittadino per “gettare ombre” sull’operato del Consiglio, per distogliere magari l’attenzione pubblica su alcune scelte poco oculate del sindaco che hanno tanto fatto parlare – non in bene – la Città; come: le consulenze, il portavoce che non aveva i titoli, il bando per la gestione dei fondi di ristoro per gli indigenti, i contributi a pioggia, il video autocelebrativo sui primi cento giorni di Amministrazione, lo strano bando sulla comunicazione, il finanziamenti di canti e musica di Natale, i tentennamenti sulla pista ciclabile, la chiusura della casetta dell’acqua.

L’invito per iscritto a porre l’attenzione su tematiche di grande valenza amministrativa al Consiglio Comunale in un secondo tempo potrà essere usato dall’Amministrazione come “giustificazione”, da esibire all’elettorato, qualora vi siano intoppi sulla tabella di marcia annunciata per far “risollevare” Marsala.

Non servono menti fine per ipotizzare che fra il Consiglio Comunale ed il Sindaco con la sua Giunta Municipale i rapporti sono tesi. A Marsala Massimo Grillo ha “violato” di già qualche regola non scritta della politica come quella del “dialogo per superare le divergenze” e quella “dei panni sporchi che vanno lavati in famiglia”. E chi ha vissuto di ” pane e politica” certi errori non li commette, a meno che non facciano parte di una strategia ben studiata che guarda di già alle future competizioni elettorali Regionali e Nazionali.

Questo il testo integrale della missiva inviata al Presidente del Consiglio Comunale, Enzo Sturiano, dal primo cittadino marsalese, Massimo Grillo

“Gentile Presidente,

la grave crisi economica che viviamo, accentuata dalla Pandemia in corso, impone la definizione, con sollecitudine, degli adempimenti per ripristinare e rilanciare al meglio l’attività politico-amministrativa del nostro Comune.

In tale direzione, a mio avviso, diviene più che mai urgente predisporre tutti gli atti necessari per procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2021; condividere le scelte strategiche più importanti per la Città; approvare alcune proposte di regolamento che abbiamo trasmesso e altre ancora in via di definizione.

Nella piena convinzione di avere trovato ampia collaborazione al confronto e di avere già condiviso scelte importanti con il Consiglio comunale, è auspicabile continuare a lavorare per implementare il clima di condivisione e semplificare procedure a volte lunghe e complesse. Non è tempo di tatticismi, di sollevare pretestuose critiche e scuse per rallentare l’importante azione del Consiglio comunale e dell’Amministrazione. Per quanto ci riguarda abbiamo già individuato iniziative strategiche per creare sviluppo nell’immediato. Siamo aperti al confronto su tematiche di primaria importanza. Occorre accelerare le procedure amministrative.

Le propongo, pertanto, di voler convocare un incontro dei capigruppo e stabilire un ben definito cronoprogramma di lavoro. Sarebbe, inoltre, conducente convocare permanentemente il Consiglio comunale sulle tematiche più importanti e urgenti da affrontare fra le quali:

– le delibere propedeutiche al Bilancio fra cui il Piano Triennale delle Opere pubbliche;

– il regolamento sugli impianti sportivi per gli affidamenti a lungo termine;

– la gestione condivisa dei beni comunali per affidarli a privati: luoghi, piazze e spazi pubblici;

– il regolamento per la destinazione d’uso di aree per impianti di energia alternativa;

– il regolamento per le Guardie ambientali;

– le iniziative da porre in essere per risolvere la crisi idrica;

– la sistemazione dei beni demaniali dismessi;

– la valorizzazione del patrimonio immobiliare;

– il futuro dell’Istituzione Marsala Schola;

– la pianificazione territoriale.

Il tutto nel precipuo interesse della nostra comunità”.