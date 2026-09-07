Marsala, il giovane Marco Tarantino diventa magistrato

La notizia, data dal padre Sandro Tarantino, capo ufficio stampa del Comune di Marsala, ha fatto il giro dei social e riempie di orgoglio la Città. Un lungo applauso al giovane concittadino che ha realizzato il suo sogno

È diventato magistrato. Marco Tarantino, marsalese, classe 1994, ha prestato giuramento. A dare la notizia, con un post e la foto della cerimonia, è stato il padre Sandro Tarantino, capo ufficio stampa del Comune di Marsala. Già mesi fa, sui social, aveva annunciato il successo del figlio nel concorso per la magistratura.

Ora, con orgoglio paterno, ha cosí commentato: “Hai appena giurato di svolgere la funzione di Magistrato nel rispetto della Costituzione. In quell’Aula dedicata a Falcone e Borsellino sono state pronunciate parole importanti: umiltà, prudenza credibilità, umanità, indipendenza… Sono certo che li onorerai. Buon lavoro Marco Tarantino” .

Il viaggio di Marco Tarantino parte da lontano, dal liceo classico “Pietro Ruggieri” di Marsala, dove si diploma con 100/100. Poi la Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna, la laurea, e una lunga gavetta tra tirocini e pratiche: Procura di Bologna, studio legale Pellegrino a Marsala, esame di abilitazione a Palermo. Esperienze al Tribunale di Milano e alla Corte dei conti di Venezia completano il suo cursus honorum. Un percorso che, passo dopo passo, lo ha portato a indossare la toga.

Il giovane marsalese ha costruito il suo sogno passo dopo passo, con un impegno costante che ha dell’esemplare. Il suo profilo professionale, pubblico sulla piattaforma LinkedIn, descrive un giovane determinato che ha sempre creduto nel valore della preparazione e dell’esperienza sul campo. Ora manca solo la prima destinazione ufficiale, ma la città intanto segue con affetto e orgoglio il percorso del suo giovane concittadino.

A rendere noti i traguardi conseguiti da Marco Tarantino è stato il padre Sandro sui social. Qualche mese fa, quando Marco ha superato il difficile concorso in magistratura, il papà aveva già condiviso la gioia su facebook. Poi ieri, il giorno del giuramento, è arrivata la foto che ha reso ufficiale e pubblico il traguardo: un momento solenne, un’immagine che per la famiglia Tarantino è il sigillo di un percorso lungo e faticoso ma finalmente coronato.

Per la città di Marsala, vedere un proprio giovane concittadino indossare la toga è un fatto di grande rilevanza. Non solo per il legittimo orgoglio di una comunità che vede premiato il talento e lo studio dei suoi figli, ma anche in un momento in cui la giustizia siciliana, e in particolare i piccoli tribunali come quello di Marsala, soffrono spesso di carenze d’organico. una storia che parla di valori: un giovane che parte, studia, si confronta con le migliori esperienze nazionali e, con competenza e abnegazione, entra nelle istituzioni.

Il direttore responsabile di Marsala News e l’intera redazione, nel compiacersi con Marco Tarantino per il traguardo raggiunto, gli augurano una lunga e proficua carriera in magistratura, con la speranza che continui a puntare sempre più in alto, portando con orgoglio il nome della sua città.

Alberto Di Paola

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