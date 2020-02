Marsala, il duo, pianoforte-clarinetto, Puglia-Meloni in concerto il primo marzo

Il Concerto del Duo formato dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni al secondo appuntamento della 20° Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven di Marsala.

Dopo il successo riscosso con il concerto di apertura affidato agli Elimi Jazz Quintet, prosegue sull’onda del Jazz la 20° Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven di Marsala. Il secondo appuntamento, domenica 1° marzo, vedrà sul palco il Duo formato dal clarinettista Antonio Puglia e dal pianista Mariano Meloni in un concerto dal titolo evocativo ”TRA SWING,

JAZZ E KLEZMER”.

In programma brani della tradizione musicale colta – che hanno attinto la loro ispirazione proprio dal Blues e dal Jazz – come la Sonata di Bernstein, il musical Un Americano a Parigi di Gershwin e il Concertino per clarinetto di Grgin. A seguire brani standard della tradizione musicale jazzistica e in particolar modo Swing: Harlem Nocturne di Earle Hagen e Passeggiando per Brooklyn di Henghel Gualdi. Un altro brano brillante è Pieces From “Façade” di William Walton, tra i maggiori compositori inglesi del Ventesimo secolo, il quale compose questa musica per le poesie di Edith Sitwell. Infine “Tari” danza orientale di Mario Milani e la Suite ebraica di Michele Mangani in cui riecheggiano le sonorità tipica del Klezmer, un genere musicale tradizionale ebraico.

Il Duo Puglia-Meloni è formato nel 1983 da due musicisti provenienti da diverse e prestigiose esperienze concertistiche solistiche e cameristiche. Ha tenuto concerti in Italia, Europa e Messico riscuotendo ovunque consensi di pubblico e di critica. ha un vastissimo repertorio che

spazia dal 1700 fino alla Musica Jazz e Contemporanea, con particolare attenzione alle composizioni dell’Ottocento e del Novecento. Il consolidato affiatamento esecutivo e interpretativo di entrambi esecutori è il punto di forza del duo. L’ultimo lavoro discografico del duo ha per titolo “Dove danza il respiro dell’anima”, un viaggio nel Mondo tra le musiche per danza di ispirazione popolare di compositori del Novecento

SCHEDA RIASSUNTIVA DEL CONCERTO

Stagione Concertistica 2020

***

Duo Puglia-Meloni

TRA SWING, JAZZ E KLEZMER

Domenica 1 marzo 2020 ore 18.00

Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”

Via Teatro – Marsala (TP)

PROGRAMMA:

Leonard Bernstein Sonata

William Walton Pieces From “Façade”

Ante Grgin Concertino

Henghel Gualdi Passeggiando per Brooklyn

Earle Hagen Harlem Notturno

George Gershwin Blues da “Un Americano a Parigi”

Mario Milani “Tari” danza orientale

Michele Mangani Suite ebraica

INTERPRETI:

Clarinetto Antonio Puglia

Pianoforte Mariano Meloni

Prezzo dei biglietti

€ 10,00 – Intero

BIOGRAFIE DEI MUSICISTI:

ANTONIO PUGLIA

Si è diplomato brillantemente al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia, successivamente si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena. Ha studiato con il M° Giuseppe Garbarino e con il M° Karl Leister. È stato vincitore di concorsi nazionali e internazionali. Ha tenuto concerti in Europa e in America. Ha collaborato con il Benthien Quartet di Amburgo, il Sofia Concert di Sofia e i Solisti dell’Orchestra di Vienna. Ha effettuato registrazioni per la Radio francese, la RAI, Radio Colonia, Radio Vienna; ha inciso per le case discografiche Bongiovanni, Edipan, Giulia e Sohring. Per oltre dieci anni è stato primo clarinetto solista dell’Orchestra Sinfonica di Sassari; ha inoltre collaborato con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra del Sofia Concert, il Divertimento Ensemble di Milano e l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano. Ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto nella Stagione d’Opera e Balletto al Teatro alla Scala di Milano. È direttore stabile dell’Orchestra Filarmonica della Sardegna. Docente di Clarinetto al Conservatorio di Sassari, tiene corsi di perfezionamento di Clarinetto e di Musica da camera. Ha diretto concerti sinfonici e lirici in Europa e in America. È direttore della Scuola Civica di Musica di Oristano. È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Suona su clarinetti italiani “Artista” Patricola.

MARIANNO MELONI

Si è diplomato in Pianoforte con lode al Conservatorio “A. Casella “dell’Aquila e laureato all’Università DAMS di Bologna. Ha tenuto concerti come pianista, clavicembalista e organista in Europa, Messico e Argentina. Ha collaborato con vari gruppi cameristici e corali, tra cui la Wind Instrument Academy, il Coro Gioacchino Rossini, il Trio Mistral. Premiato in numerosi concorsi internazionali, è spesso invitato a partecipare a importanti festival musicali e tiene master classes di musica per pianoforte e da camera. Ha al suo attivo importanti registrazioni e registrazioni dal vivo. È stato direttore della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania e direttore artistico degli “Amici del Conservatorio”, importante associazione culturale che promuove un’intensa attività concertistica. È docente di pianoforte principale al Conservatorio di Sassari, di cui è direttore.