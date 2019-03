Marsala, il Consiglio Comunale si “ferma” sulla differenziata. Questo pomeriggio si ritorno in aula

La raccolta differenziata continua a dividere gli abitanti di Marsala e diventa oggetto di scontro anche in Consiglio Comunale dove, ieri sera, sono volati persino parole grosse. Il consigliere comunale Ivan Gerardi ha dato del cretino al vice sindaco Agostino Licari, citando una sentenza del 2016 della Cassazione, secondo la quale non è reato dare del cretino ad un assessore o ad un sindaco. E lo ha ribadito in aula più di una volta “il vocabolo” per rafforzare la propria convinzione – forse non solo sua – che nessuno crede più ai benefici che la nuova differenziata avrebbe apportato a Marsala.

Fra i due, evidentemente c’erano vecchi rancori, anche perchè il Consigliere Gerardi fa un breve accenno a delle parole diffamatorie – che costituiscono invece reato -, che sarebbero state attribuite alla professione e che si riserva di andare a leggere le trascrizioni delle sedute precedenti per accertarsi delle eventuali responsabilità.

Al di là se la parola “cretino” sia perseguibile o meno – è un fatto personale che interessa solo ai due interessati (chi l’ha proferita e chi l’ha invece avuta attribuita) – il dato di fatto è che la città non brilla, anzi appare meno curata e sporca dall’affidamento del nuovo appalto all’Energetikambiente, battezzato: “differenziata 2.0”; per non parlare delle numerose discariche che stanno crescendo in periferia e dei sacchetti “anonimi” ancora utilizzati un po’ ovunque.

Al riguardo diversi e articolati sono stati gli interventi dei Consiglieri comunali ai quali hanno fatto seguito le risposte e i chiarimenti forniti dal Vice Sindaco. La discussione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno in corso non si è però conclusa con la votazione della delibera, che è stata rinviata a questo pomeriggio. I lavori, infatti, su disposizione del presidente Enzo Sturiano e dopo avere sentito l’Assise di Palazzo VII Aprile sono stati aggiornati ad oggi (giovedì 28 marzo) sempre con inizio alle ore 16,30. Questo per dar modo al Consiglio di esaminare tre delibere propedeutiche al Bilancio di previsione, prima delle quali proprio il Piano Finanziario dei servizio di gestione dei rifiuti. Le altre due delibere sono quelle sulla determinazione della Tari per il 2019 e le modifiche al Regolamento IUC (Imposta unica comunale).

Sul piano politico Ginetta Ingrassia ha letto in aula il documento con il quale viene sciolto il gruppo dei Democratici per Marsala con l’adesione dei componenti al Gruppo Misto.

Di seguito lo svolgimento in sintesi della giornata di ieri redatto dall’Ufficio Stampa del Comune di Marsala

1° Appello – Ore 17,30 – Presenti 22/30

Il Presidente comunica di avere annullato la seduta di lunedì scorso per la concomitanza con i funerali di Nicoletta Indelicato. Propone – considerato che vi sono all’ordine del giorno dei lavori – atti che scadono il 31 marzo (Punti 16, 17 e 18) di aggiungere altre sedute ad iniziare da domani (giovedì 28 marzo).

I consiglieri sono in linea di massima d’accordo.

Il consigliere Michele Gandolfo fa presente che stamani il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenendo nel corso del Convegno su “Area Vasta”, ha escluso qualsiasi accordo fra Airgest e Gesap per la situazione di indebitamento della società che gestisce l’aeroporto di Birgi e per il troppo personale che essa ha.

La consigliera Ginetta Ingrassia dà lettura di un documento politico che si allega in copia.

La consigliera Letizia Arcara precisa che la sede del Movimento Apostolico Cieci è stata ancora una volta saccheggiata. Chiede maggiori controlli.

Il vice Presidente Arturo Galfano chiede di sapere come vengono assegnati i beni comunali.

Il Presidente Sturiano si associa alla richiesta di Galfano

La consigliera Rosanna Genna fa seguito alla comunicazione della consigliera Ginetta Ingrassia e dà il benvenuto ai componenti nel gruppo misto.

Prelievo Punto 18

Approvato con 24 voti favorevoli e 1 Astensione

PUNTO 18 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI –APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2019

Il Presidente della Commissione Territorio e Ambiente Angelo Di Girolamo fa presente di avere cominciato l’esame dell’atto solo nella mattina e sottolinea che smaltire alcune frazioni di rifiuti differenziati comporta aggravi di spesa per le casse comunali.

Sull’argomento, dopo la relazione del Vice Sindaco Agostino Licari, intervengono i consiglieri Michele Gandolfo, Flavio Coppola, Calogero Ferreri, Linda Licari, Letizia Arcara, Ivan Gerardi, Ginetta Ingrassia, Angelo Di Girolamo, Pino Milazzo, Mario Rodriquez.

Alle domande poste dai consiglieri risponde il vice Sindaco Licari e il Dirigente del Settore Ragioneria, Filippo Angileri.

I lavori vengono aggiornati a domani (oggi per chi legge). – Sono le ore 20,10.