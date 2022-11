Marsala, il comune “assume” professionisti per il PNRR

PROFESSIONISTI ESTERNI PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR NEL COMUNE DI MARSALA PUBBLICATO L’AVVISO. PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 22 NOVEMBRE

Il Comune di Marsala ha indetto una selezione pubblica per la redazione di graduatorie volte al conferimento di incarichi/consulenze ad esperti con il compito di collaborare ed assistere l’Amministrazione comunale nell’attuazione del PNRR Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 22 novembre, secondo le modalità indicate nell’Avviso online pubblicato sul sito del Comune di Marsala. Secondo quanto indicato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale il Comune potrá dotarsi dei dei profili professional di esperti: in progettazione tecnica, in gestione/monitoraggio/controllo di progetti cofinanziati, nonché esperti tematici con profilo giuridico amministrativo, innovazione sociale e informatico. Oltre al titolo di studio (laurea specifica), fra i requisiti richiesti si evidenzia che i candidati dovranno essere in possesso di un’esperienza almeno settennale – anche non continuativi – negli ambiti professionali per i quali concorrono e garantire la propria presenza presso la sede comunale quando richiesto dal competente dirigente. Per ciascun profilo professionale è indicata la durata dell’incarico che, comunque, si concluderà entro il 2026.

“Vogliamo accelerare la definizione degli interventi, afferma il sindaco Massimo Grillo, e nella cronica carenza di professionalità interne intendiamo conferire incarichi ad esperti esterni, a costo zero per l’Amministrazione stante che la copertura di spesa è garantita dalla legge statale per l’attuazione del PNRR”. Gli esperti con il compito di collaborare ed assistere l’Amministrazione comunale nell’attuazione del PNRR che prevedono ingenti somme per il Comune di Marsala dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In particolare, ammontano a quasi 27 milioni i finanziamenti assegnati dal PNRR all’Amministrazione Grillo per attuare la relativa progettualità.

La domanda di partecipazione deve essere inviata al Comune entro il prossimo 22 novembre, secondo le modalità indicate nell’Avviso online alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31960. Nello stesso Avviso, oltre ai requisiti richiesti, sono pure riportate le proceduredi selezione e valutazione dei titoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...