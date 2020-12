Marsala, i consiglieri Accardi e Di Girolamo chiedono nuovi mezzi di trasporto per i disabili

NUOVI MEZZI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI NEI CENTRI DI FISIOTERAPIA VENGONO SOLLECITATI A MARSALA DAI CONSIGLIERI COMUNALI ACCARDI E DI GIROLAMO

Il consiglieri comunali Gaspare Di Girolamo e Michele Accardi del Gruppo Udc di Marsala intervengono sulla carenza di mezzi per il trasporto di disabili da e per i centri di fisioterapia. Con una lettera a firma congiunta i due consiglieri comunali chiedono all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente per riuscire a tamponare la situazione di grave disagio al più presto possibile. Accardi e Di Girolamo per evitare una interruzione del servizio suggeriscono il noleggio immediato di pulmini a norma per permettere ai cittadini che ne hanno bisogno la possibilità di poter continuare con la fisioterapia.

Dalla lettera inviata al Sindaco si apprende che su tre pulmini per i disabili a disposizione del Comune di Marsala nessuno è al momento in servizio (vecchi, obsoleti e quando si rompono è difficile rimetterli in sesto velocemente). Questi continui guasti non permettono all’utenza il trasporto nei centri di fisioterapia, costringendoli a rimanere a casa. Inoltre i mezzi a disposizione attualmente guasti non potranno ritornate in funzione prima di 8 giorni lavorativi.

Alla luce di tutto ciò i condiglieti comunali Udc di Marsala Accardi e Di Girolamo, chiedono all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente per riuscire a tamponare la situazione di grave disagio al più presto possibile. Il noleggio dei pulmini a norma per il trasporto disabili appare come la scelta più ovvia ed immefiata, ma i consiglieri comunali dell’Udc confidano nelle scelte dell’Amministrazione, purché si possa individuare una soluzione adeguata alle esigenze della cittadinanza.