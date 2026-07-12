Marsala, giunta incompleta e malumori. L’opposizione attacca

Oggi alle 10 si ritorna in Consiglio Comunale mentre mancano ancora tre assessori e il vicesindaco nella Giunta Patti. La coalizione di maggioranza affronta il primo banco di prova tra trattative e pressioni politiche.

A poco meno di cinquanta giorni dal voto che ha consegnato il Comune di Marsala ad Andreana Patti, la nuova maggioranza mostra già qualche crepa. La coalizione che ha sostenuto la sindaca, forte del consenso elettorale, appare meno compatta di quanto si immaginasse alla vigilia dell’insediamento. Seppure è riuscita a collocare Giovanni Maniscalco a Presidente del Consiglio Comunale e Piero Cavasino a Voce testa da risolvere ancora il nodo del completamento della giunta municipale: restano da nominare tre assessori e il vicesindaco. Mentre la sindaca asserisce di dare priorità alla programmazione negli ambienti politici il clima non appare alquanto sereno. Il ritardo sta alimentando trattative, malumori e tensioni tra le diverse anime della maggioranza.

Il problema non sembra essere solo amministrativo, ma soprattutto politico. Non a caso nella seduta di insediamento del Massimo Consesso Civico Eleonora Milazzo (Progettiamo Marsala) e Rino Passalacqua (Marsala Civica) hanno lasciato le liste in cui erano stati eletti per transitare poi nel gruppo misto. La coalizione costruita attorno alla figura della sindaca deve ancora trovare un equilibrio stabile tra liste civiche e gruppi che hanno contribuito alla vittoria elettorale, ma che oggi rivendicano spazio e rappresentanza. La partita delle nomine si sta rivelando più complicata del previsto e rischia di trasformarsi nel primo vero test sulla capacità di governo della nuova amministrazione.

In Consiglio comunale l’opposizione ha colto l’occasione per attaccare. E’ stata contestata la mancanza di una squadra assessoriale completa e la presunta lentezza dell’azione amministrativa, nel dare risposte immediate su temi come servizi, programmazione estiva, pulizia delle spiagge, accessibilità e potenziamento della Polizia municipale. Dalla maggioranza arriva invece la difesa della linea della prudenza: meglio attendere qualche settimana in più, sostengono i consiglieri vicini alla sindaca, piuttosto che procedere con nomine frettolose destinate a creare nuovi problemi.

Nel frattempo Palazzo VII Aprile, dopo la nomina di Giovanni Maniscalco a Presidente, Piero Cavasino e Flavia Sammartano a vice presidenti, ha completato il proprio assetto istituzionale con la nascita delle otto commissioni consiliari permanenti, composte da undici consiglieri ciascuna, che hanno eletto presidenti e vicepresidenti. Alla guida della prima commissione Affari generali è stato eletto Piergiorgio Giacalone con Angela Caradonna vice; la seconda Bilancio sarà presieduta da Eleonora Milazzo con Marco Bonfratello; la terza Lavori pubblici e Ambiente sarà guidata da Federica Meo con Rino Passalacqua; Leo Orlando presiederà la commissione Attività produttive; Rino Passalacqua guiderà anche la commissione Urbanistica; Lillo Gesone sarà presidente della commissione Turismo, Sport e Politiche giovanili; Linda Licari guiderà le Politiche sociali; mentre l’ottava commissione, dedicata all’accesso agli atti, è stata affidata all’opposizione con Enzo Sturiano presidente.

Definito anche il quadro dei gruppi consiliari: Mario Rodriquez per il Partito Democratico, Lillo Gesone per Si Muove la Città, Gabriele Di Pietra per Compatti, Lele Pugliese per Fratelli d’Italia, Pino Ferrantelli per l’Udc, Gianpaolo Abrignani per Liberi ed Eleonora Milazzo per il Gruppo Misto.

Ora la maggioranza è chiamata alla prova dei fatti. La prossima scadenza è quella della rottamazione quinquies dei tributi locali, un provvedimento che potrebbe consentire al Comune di recuperare fino a 30 milioni di euro. Ma prima ancora dei numeri di bilancio, la sindaca Patti dovrà dimostrare di avere una coalizione realmente unita. Perché governare non significa soltanto vincere le elezioni: significa tenere insieme una squadra quando iniziano le prime difficoltà.

Oggi alle 10 si ritorna in Consiglio Comunale per affrontare i punti non affrontati nella seduta precedente e tre nuovi posti in aggiunta: due debiti fuori bilancio ed un ordine del giorno riguardante lo stato di attuazione degli interventi finanziati a Marsala, nell’ambito del PNRR.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…