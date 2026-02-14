Marsala, espulso il tunisino parcheggiatore di Piazza del Popolo

La Polizia di Stato di Marsala ha espulso il parcheggiatore abusivo dopo segnalazioni di molestie e danneggiamenti. L’operazione è scattata nei giorni scorsi durante un servizio di controllo del territorio.

La Polizia di Stato di Marsala ha espulso dal territorio italiano un parcheggiatore abusivo tunisino. L’uomo, classe 1992, operava in Piazza del Popolo.

Gli agenti del Commissariato di Marsala, impegnati nella prevenzione dei reati e nel contrasto all’immigrazione clandestina, lo hanno fermato. Segnalazioni di molestie e danneggiamenti a cittadini e auto marsalesi hanno accelerato l’intervento. L’extracomunitario era già noto per l’attività illecita di “guardiamacchine” nel centro cittadino.

Accertamenti hanno rivelato la sua presenza irregolare e clandestina in Italia. Plurimi Daspo urbani (DACUR), emessi dal Questore di Trapani per recidiva, e segnalazioni per stupefacenti completavano il quadro. Preoccupazioni tra i marsalesi erano palpabili.

Il Prefetto di Trapani ha emesso in tempi record il provvedimento di espulsione e trattenimento. Gli agenti lo hanno accompagnato al CPR di Trapani. L’uomo vi resterà in attesa del volo per la Tunisia.

L’operato della Polizia ha rimosso una fonte di turbativa per l’ordine pubblico lilibetano, grazie a procedure burocratiche celeri.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento...