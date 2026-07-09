Marsala – Egadi, apre il terminal turistico del porto

Welcome Terminal Marsala, dopo anni di attesa aprono i battenti: servizi e accoglienza per i passeggeri delle Egadi

Dopo un lungo iter burocratico durato oltre tre anni, il Welcome Terminal del Porto di Marsala si prepara finalmente ad accogliere i viaggiatori diretti alle isole Egadi. La giunta comunale ha approvato la concessione in uso gratuito della struttura a Liberty Lines, la compagnia che gestisce in esclusiva i collegamenti marittimi tra Marsala e l’arcipelago fino al 2028. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra il sottoscritto e Liberty Lines, che insieme hanno incontrato la neo Sindaca Andreana Patti. Nel giro di appena 24 ore, l’amministrazione è riuscita a trovare una soluzione a una vicenda che si trascinava da tre anni di incontri, dimostrando che quando c’è impegno e volontà anche le lungaggini amministrative possono essere superate.

Il terminal, realizzato grazie a un finanziamento della Regione Siciliana e completato nel 2022, era nato per offrire un punto di riferimento ai passeggeri in transito, con servizi di accoglienza, informazioni e assistenza. Tuttavia, nonostante il completamento dei lavori e degli allacci ai servizi essenziali, la struttura è rimasta inutilizzata e chiusa da anni. Ora la neo amministrazione comunale guidata da Andreana Patti punta a renderla operativa nel più breve tempo possibile, come previsto in una delibera di Giunta che sottolinea l’interesse pubblico ad evitare il deterioramento dell’immobile e a garantire maggiore decoro, sicurezza e servizi ai tanti utenti che ogni anno utilizzano la linea marittima verso Favignana, Levanzo e Marettimo.

La gestione sarà interamente a carico di Liberty Lines. La società dovrà occuparsi dell’apertura del terminal, della manutenzione ordinaria, della pulizia, della vigilanza e della custodia della struttura, oltre che delle utenze e di tutti gli oneri necessari al suo funzionamento. All’interno saranno consentite esclusivamente attività strettamente collegate al servizio pubblico di trasporto marittimo, come assistenza ai passeggeri, biglietteria e informazioni turistiche.

“Un sentito ringraziamento – dichiara con soddisfazione Davide Parrinello della società che gestisce le mini crociere tra Marsala e le Isole Egadi – va anche all’ex consigliere Coppola per i continui solleciti e per aver programmato l’incontro con la Sindaca e all’assessore Enrico La Sala. Ma anche all’ex Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano che, già quattro anni fa, si era battuto affinché Marsala potesse dotarsi di una sala d’attesa con servizi igienici a supporto dei passeggeri”.

Nelle scorse settimane, anche l’opposizione egadina aveva sollecitato l’amministrazione e gli altri comuni collegati a Favignana, Levanzo e Marettimo di dotarsi di punti di ristoro, terminal e maggiore sicurezza per migliorare il controllo dei flussi da e per le isole Egadi. Soprattutto alla luce di alcuni episodi spiacevoli che si verificano in coda verso gli aliscafi di ritorno o in partenza per le Egadi. Il Comune motiva la scelta dell’affidamento diretto evidenziando che Liberty Lines è l’unico operatore che svolge il servizio pubblico di collegamento tra Marsala e le Egadi, rendendo il Welcome Terminal funzionale esclusivamente a tale attività. La concessione avrà durata fino alla scadenza dell’attuale convenzione regionale per il servizio di continuità territoriale con le isole Egadi e potrà essere rinnovata solo qualora la compagnia continui ad essere l’unico gestore del servizio pubblico.

L’efficacia della convenzione resta subordinata alla presentazione di una fideiussione e agli esiti delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico o in caso di inadempienze da parte della società concessionaria. Quando le istituzioni, le aziende e chi rappresenta il territorio collaborano con spirito costruttivo, i risultati arrivano e vanno nell’interesse dell’intera comunità. Con questo provvedimento l’amministrazione comunale punta a mettere finalmente in funzione una struttura rimasta inutilizzata per diversi anni, migliorando l’accoglienza dei passeggeri e i servizi offerti nel porto di Marsala, uno degli scali di riferimento per i collegamenti con le isole Egadi. Saranno finalmente disponibili i bagni e una sala d’attesa climatizzata, servizi essenziali per chi utilizza i collegamenti marittimi, che consentiranno ai cittadini e ai visitatori di usufruire di un’accoglienza degna di questo nome. Forse il vento sta cambiando davvero.

Alberto Di Paola

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