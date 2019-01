Marsala, è scomparso da 3 giorni, chi avesse notizie chiami le forze dell’ordine

Chi avesse notizie di Angelo Gentile deve chiamare immediatamente le forze dell’ordine. L’uomo, originario di Santo Stefano di Quisquina, ha 48 anni ed era ospite di una casa di cura di Marsala, dalla quale si è “misteriosamente” allontanato 3 giorni fa

Da mercoledì mattina, 9 gennaio scorso, non si hanno più notizie di Angelo Gentile, 48 anni, nativo di Santo Stefano di Quisquina, ma – all’atto della scomparsa – ricoverato in un Istituto di cura di Marsala. L’uomo si sarebbe volontariamente allontanato dal luogo dove in atto veniva curato per una specifica patologia.

Chi fosse in grado di fornire notizie e/o anche di intercettarlo deve immediatamente avvertire una fra le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Gdf, ecc.) e fra queste anche la Polizia Municipale ai numeri 0923993100 – 0923723303. Allo stato non è dato sapere come vestiva quando si è allontanato dalla Casa di cura.