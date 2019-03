Marsala, è scomparsa una ragazza, Nicoletta Indelicato

Nicoletta Indelicato, 25 anni, manca da casa dalla notte fra sabato e domenica scorsa. Chiunque avesse notizie contatti le forze dell’ordine.

La giovane marsalese, che risiede assieme ai suoi genitori nel centro urbano della Città, è uscita di casa con un’amica è più rientrata. A denunciare la scomparsa sono stati i genitori non vedendola rientrare a casa la mattina successiva.

Per il momento non si sa se la ragazza si sia allontanata volontariamente o se sia stata costretta a farlo da altri. I genitori sono in apprensione e temono che possa essergli accaduto qual cosa di brutto. Questa mattina si è tenuto un vertice in Prefettura con la partecipazione delle forze dell’Ordine e nel quale è stato anche deciso di richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con la giovane o che l’avessero vista.

Nicoletta Indelicato ha corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi quando uscì l’ultima volta da casa. Le forze dell’ordine i votano chi è in grado di dare notizie a contattare gli inquirenti affinchè si possa giungere presto al ritrovamento della ragazza.