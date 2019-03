Lutto nel mondo medico marsalese, ci ha lasciati il dottore Giuseppe Galfano, 78 anni, marsalese, urologo di primo piano della sanità siciliana, già primario dell’ospedale “San Biagio” di Marsala. Era andato in pensione da una ventina di anni, ma per tanto tempo ha continuato ad esercitare la professione medica ambulatoriale, mettendo a disposizione dei pazienti le sue conoscenze nel campo dell’urologia.

Negli ultimi tempi il dottore Galfano combatteva con un terribile male che non gli ha lasciato scampo. Con lui se ne va un grande uomo, sia sotto l’aspetto umano, sempre pronto e disponibile a prodicarsi per il prossimo, e professionale, uno tra i migliori Urologi del suo tempo in Sicilia.

I funerali si terranno domani mattina, alle 10:30, presso la Chiesa Maria SS Ausiliatrice, comunemente conosciuta come la Chiesa dei Salesiani.