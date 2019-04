Marsala, due feriti nello scontro tra una moto ed una utilitaria

E’ di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle ore 20 sulla via Mario Gandolfo, nei pressi dell’ex palazzo Inam. A scontrarsi sono state una moto di grossa cilindrata, una Kawasaki Ninja, di colore verde, guidata da un uomo ed una Fiat 500 di colore bianca, condotta da una donna.

Entrambi sono stati avviati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni, al momento dell’arrivo dei soccorritori, no sarebbero apparse particolarmente gravi, entrambi erano lucidi. Inoltre pare che il centauro indossava il casco a momento dello scontro.

La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Pare, comunque, che il conducente della moto, proveniente da piazza “Inan”, forse a causa della velocità, nell’immettersi sulla via Mario Gandolfo avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con il parafango posteriore dell’utilitaria che viaggiava in direzione centro.

A seguito del violento impatto la moto veniva balzata sul margine opposto della strada, catapultando il conducente sull’asfalto. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a causa di una grossa chiazza di olio, carburante e liquido di refrigerazione sull’asfalto.