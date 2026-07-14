Marsala, domani si ferma l’erogazione dell’acqua per 7 ore

Lo stop annunciato di 7 ore per i lavori di E-Distribuzione alla cabina elettrica dei pozzi di Sinubio preoccupa la cittadinanza. L’interruzione dell’acqua dalle 9:30 alle 16:30 di domani potrebbe arrecare danni per diversi giorni nella distribuzione idrica a tutti gli utenti.

Il Comune di Marsala ha diffuso la notizia dell’interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua, programmata per domani 15 luglio dalle 9:30 alle 16:30, ma nessuno è in grado di garantire rassicurazioni sui tempi di ripristino del servizio. L’Amministrazione comunale si è limitata a rendere noto che la società E-Distribuzione effettuerà lavori urgenti sulla cabina elettrica che alimenta i pozzi dell’acquedotto di Sinubio, con uno stop dell’erogazione previsto nella fascia oraria 9:30-16:30. Nel comunicato si legge che subito dopo sarà riavviata la distribuzione, ma nessuna accenno sul ritorno alla piena funzionalità della rete idrica. E i cittadini, che conoscono bene i precedenti, iniziano a preoccuparsi.

Il problema non è nuovo. In passato, ogni volta che si è verificato un guasto all’acquedotto il ritorno alla normalità non è mai stato immediato. Le condotte restano a secco, la pressione fatica a ripristinarsi e le famose sacche d’aria che si formano all’interno dei tubi impediscono all’acqua di raggiungere alcune zone della città per giorni interi. Il centro storico, le aree periferiche e i quartieri più sensibili ai cali di pressione sono stati spesso gli ultimi a vedere l’acqua tornare a scorrere nei rubinetti.

L’Amministrazione Comunale ha annunciato solo una temporanea revisione delle turnazioni idriche per fronteggiare l’emergenza. Nel centro urbano la chiusura dell’acqua sarà anticipata di circa un’ora. Nella zona di Strasatti l’erogazione sarà posticipata al 16 luglio, mentre sul versante dei Lidi Sud il servizio sarà avviato dalle ore 14 fino alle 7 del mattino successivo. Misure che appaiono più come un semplice aggiustamento tecnico che come una reale pianificazione per fronteggiare le possibili criticità. E che lasciano spazio a più di un dubbio sulla capacità di gestire il post-intervento.

A scopo precauzionale i cittadini potrebbero fare scorte di acqua il giorno prima dell’interruzione, per limitare i disagi durante le ore di stop. Ma la raccomandazione a fare scorte non basta a placare le ansie di chi ha già vissuto situazioni simili e sa bene che l’acqua potrebbe mancare molto più a lungo del previsto. Soprattutto per le famiglie con bambini piccoli o persone anziane, l’assenza prolungata dell’acqua rappresenta un problema serio, che incide sulla vita quotidiana e sulla salute.

Alberto Di Paola

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