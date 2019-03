Marsala, domani lutto cittadino per Nicoletta Indelicato

Domani, Lunedì 25 marzo 2019 a Marsala sarà giornata di lutto cittadino. Lo ha disposto il Sindaco con propria ordinanza. Il lutto cittadino – come preannunciato – è stato proclamato per il giorno in cui si tengono i funerali della 25enne Nicoletta Indelicato barbaramente uccisa da due altri giovani nella notte di domenica scorsa. Le esequie funebri, infatti, si terranno in Chiesa Madre nel pomeriggio di domani, alle ore 16:00 e saranno presiedute da Sua Eccellenza monsignor Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo. La giornata di lutto cittadino – indetta per onorare la memoria di Nicoletta – prevede:

l’esposizione della bandiera comunale a mezz’asta e listata a lutto nel Palazzo Municipale, sede dell’Amministrazione e a Palazzo VII Aprile, sede del Consiglio Comunale;

un minuto di raccoglimento e un momento di riflessione sull’accaduto in tutti gli edifici pubblici e in tutti i luoghi di lavoro alle ore 12,00;

la sospensione di ogni attività lavorativa in tutti gli uffici pubblici a partire dalle ore 15,00 e fino alla conclusione della cerimonia funebre;

la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle Imprese e delle Attività artigianali con abbassamento delle saracinesche o chiusura dei cancelli dalle 15,00 e fino a conclusione dei funerali.

Il divieto di attività ludico-ricreativa e di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.