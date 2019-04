Marsala, domani convegno della Camera di Civile sulla Giurisprudenza del Tribunale

Si svolgerà, domani, mercoledi 10 aprile alle ore 16:00, presso il Tribunale di Marsala, con inizio alle ore 16,00, il secondo degli incontri su “La giurisprudenza del Tribunale di Marsala” che sono stati organizzati dalla Camera di Civile di Marsala con il patrocinio del Tribunale di Marsala, dell’Ordine degli avvocati di Marsala e dell’Osservatorio della giustizia civile.

In questi incontri i giudici del nostro Tribunale relazionano su quelli che sono i loro orientamenti decisionali sulle attuali questioni giuridiche più importanti.

“Fermo il principio del nostro ordinamento secondo il quale ogni giudice è libero di interpretare la legge – dice Nino Alabiso, Presidente della Camera Civile di Marsala – ,è palese l’importanza, per cittadini e avvocati, di conoscere preventivamente i criteri di interpretazione della legge non solo da parte della Corte di Cassazione ma anche dei Tribunali che giudicano in primo grado”.

Il ciclo di incontri organizzato dalal Camera Civile di Marsala è importante anche perché tale conoscenza viene resa possibile dagli stessi magistrati i quali, così, attuano i principi di trasparenza e di comprensibilità della giurisdizione che vengono propugnati dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

Gli incontri – aggiunge l’avv. Alabiso -, sono stati resi possibili grazie alla Presidente del Tribunale, dott.ssa Camassa, la quale ha migliorato gli standards di efficienza del Tribunale e sta rendendo possibile l’operatività del nuovo Palazzo di Giustizia che a decorrere dal prossimo mese di ottobre entrerà in funzione. La stessa, inoltre, ha anche promosso una fruttuosa collaborazione fra magistrati e avvocati con l’istituzione degli Osservatori: sia in ambito civile che in ambito penale. Inoltre il Presidente del Tribunale, grazie al Presidente della Sezione Civile, dott. Ruvolo, ha coordinato il programma e coinvolto vari giudici”.

Nell’incontro di domani pomeriggio relazioneranno i giudici della Sezione Lavoro del Tribunale: dott.ssa Caterina Greco e dott. Andrea Marangoni sulla giurisprudenza in tema di Diritto del Lavoro.