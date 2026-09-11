Lettera aperta di un cittadino al Sindaco e all’Assessore all ambiente sul degrado urbano e i rifiuti

Marsala, discariche abusive in Contrada Matarocco. È questo il tema al centro di una lettera aperta indirizzata al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e alla cittadinanza. A firmarla è Antonino Gerardi, che denuncia una situazione ormai fuori controllo. In contrada Matarocco, vicino alla cabina elettrica, vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo: scarti domestici, ingombranti e persino amianto. Un quadro che non riguarda solo le periferie, ma l’intero territorio comunale.

Per i residenti l’aria diventa irrespirabile a causa dei fumi che si alzano dai roghi di rifiuti. Spesso viene appiccato il fuoco pensando di distruggere i rifiuti non pensando che la combustione libera sostanze tossiche che mettono a rischio la salute pubblica anche a chilometri di distanza. A questo si aggiunge un danno d’immagine per una città a vocazione turistica e agricola.

Gerardi riconosce gli sforzi degli uffici che e delle forze dell’ordine, ma chiede un cambio di passo. Servono più fototrappole telecamere, droni, bonifiche immediate e sanzioni severe. Fondamentali anche le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e sul corretto uso delle isole ecologiche.

La lettera non risparmia critiche all’Amministrazione. A più di cento giorni dall’insediamento, secondo il firmatario, i risultati non si vedono. L’unico tangibile sarebbe l’aumento della tassa sui rifiuti. Marsala, discariche abusive in Contrada Matarocco restano dunque una ferita aperta. La richiesta è chiara: interventi concreti e risposte immediate per tutelare ambiente e cittadini.

Alberto Di Paola

Pubblichiamo la lettera aperta sul grave stato di degrado urbano e proliferazione di discariche abusive in Contrada Matarocco se di Marsala

Al Sindaco del Comune di Marsala

All’Assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano

Agli Organi di Stampa e alla Cittadinanza

Gentile Sindaco, Gentile Assessore,

con la presente lettera intendo sottoporre alla Vostra attenzione, e a quella dell’intera comunità, una problematica che ha ormai assunto i connotati di una vera e propria emergenza: il diffuso degrado ambientale e la proliferazione di discariche abusive nel nostro territorio comunale. Marsala, città dalla storia millenaria e dalla forte vocazione turistica e agricola, non merita lo spettacolo indecoroso a cui residenti e visitatori sono quotidianamente costretti ad assistere. In contrada Matarocco presso vicinanza della cabina elettrica, ci sono rifiuti di ogni genere – dagli scarti domestici agli ingombranti, fino a materiali pericolosi come l’amianto – vengono sistematicamente abbandonati non solo nelle periferie e nelle contrade. Questa situazione, oltre a rappresentare un gravissimo danno d’immagine per la nostra città, comporta seri rischi per la salute pubblica, la sicurezza dei cittadini e la tutela della biodiversità. I roghi di rifiuti, che non di rado si sviluppano in queste micro-discariche, liberano sostanze tossiche nell’aria, esasperando una situazione già critica. Pur riconoscendo gli sforzi profusi dagli uffici competenti e dalle forze dell’ordine, è evidente che le misure finora adottate non sono sufficienti a contrastare l’inciviltà di pochi che danneggia l’intera collettività. Per queste ragioni, si chiede all’Amministrazione Comunale un cambio di passo deciso attraverso azioni concrete: Potenziamento della vigilanza:

Incrementare l’uso di foto trappole e telecamere di sorveglianza nei punti critici storici del territorio.

Bonifica immediata e sanzioni: Programmare interventi straordinari di rimozione dei rifiuti e applicare tolleranza zero, con sanzioni severe, nei confronti dei trasgressori. Campagne di sensibilizzazione: Avviare percorsi di educazione ambientale nelle scuole e campagne informative mirate per la cittadinanza sul corretto utilizzo delle isole ecologiche e del servizio di ritiro ingombranti. Al Sindaco di Marsala dico; l’aria forse sarà cambiata per voi amministratori, ma per noi cittadini l’aria che stiamo respirando è inquinata… Sono passati più di 100 giorni dal vostro insediamento ma di risultati ad oggi neanche l’ombra, dimenticavo un risultato lo avete ottenuto l’aumento della tassa sui rifiuti….

Certi che la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini siano priorità assolute anche per questa Amministrazione, restiamo in attesa di un riscontro e di segnali tangibili di intervento. Cordiali saluti,

Firmato

.Antonino Gerardi

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