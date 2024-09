Marsala, disastrato il parcheggio di via Omodei: Orlando chiede immediati interventi

La situazione critica del parcheggio Comunale di Via Giulio Anca Omodei a Marsala spinge il Consigliere Comunale Leo Orlando a chiedere al Sindaco Grillo e alla sua Amministrazione interventi immediati e concreti

Leo Orlando, nella qualità di Consigliere Comunale del “Gruppo consiliare Civicamente Marsala” ritorna a scrivere al primo cittadino sull’incompiuta opera di messa in sicurezza e recupero dell’unico grande parcheggio comunale del centro storico di Marsala. Si tratta di un atto dovuto poiché atteso da quasi 4 anni. “Durante il Consiglio Comunale del 29 maggio 2024 – scrive il Consigliere Orlando – ho sollecitato per l’ennesima volta l’Amministrazione a intervenire per la sistemazione, messa in sicurezza e piena funzionalità di questa struttura, fondamentale per cittadini e commercianti del centro città. Purtroppo, l’unica azione concreta intrapresa dall’Amministrazione è stata la chiusura della parte interrata del parcheggio, che risulta tuttora inaccessibile, privando così l’intera comunità di un servizio essenziale”.

Il Consigliere Comunale Leo Orlando nella sua lettera evidenza che, malgrado ci troviamo in prossimità alle festività natalizie, periodo di alta affluenza per il commercio locale, l’Amministrazione Comunale non ha ancora fatto abbastanza per consentire una totale riapertura del parcheggio. “Di recente – scrive Leo Orlando -, ho presentato una richiesta di accesso agli atti per comprendere i motivi di tale chiusura prolungata e ho potuto accertare che il parcheggio (autorizzato anche come autorimessa) da diversi anni e ancora ad oggi, nonostante la chiusura, risulta sprovvisto della necessaria autorizzazione SCIA antincendio. Ho anche appreso – scrive sempre Orlando – che il settore lavori pubblici ha intrapreso alcuni interventi necessari per presentare la nuova SCIA utile a garantire la sicurezza e il ripristino totale delle adeguate condizioni della struttura”.

Oltre all’autorizzazione SCIA antincendio il Parcheggio Comunale di Via Giulio Anca Omodei a Marsala versa in condizioni pietose con la sua vecchia e logora segnaletica orizzontale e verticale compromessa dalle intemperie del tempo, nelle stesso condizioni i congegni elettronici che erogano i ticket. Sono vecchi, logorati, i terminali quando la mattina ricevono i raggi del sole sono poco leggibili, come le descrizioni stampate che sono state scolorite scolorite. Tutto ciò conferisce alla struttura un aspetto poco gradevole di una struttura in stato di abbandono. Un “biglietto da visita poco gratificante” per i tanti turisti che che arrivano in auto in Città e lo usano per visitare il centro

“Se l’Amministrazione comunale, dopo 4 anni, non è in grado di affrontare la questione con la dovuta celerità – scrive il consigliere Orlando -, suggerisco soluzioni alternative come: l’affidamento della gestione a privati mediante bando pubblico o altre misure attraverso le quali si potrebbero accelerare i tempi di ripristino, garantendo la funzionalità e la sicurezza di quella che rimane l’unico parcheggio comunale della città. Mi auguro – conclude Orlando, che l’Amministrazione si faccia finalmente carico di questa responsabilità, affinché i cittadini, i turisti ed i commercianti non debbano più subire le conseguenze di una cattiva gestione, frutto di una ingiustificabile inerzia della Pubblica Amministrazione. E’ finito il tempo delle promesse non mantenute, i cittadini meritano una classe politica amministrativa più lungimirante”.

